Live-Ticker: Deutschland im Halbfinale gegen Mexiko

Im Halbfinale beim Confed Cup geht es für Weltmeister Deutschland gegen Mexiko um den Einzug ins Endspiel von St. Petersburg. Wir tickern die Begegnung live für Sie.

Deutschland - Mexiko -:- (Do, 20 Uhr), in Sotschi

Deutschland: --- Mexiko: --- Tore: --- Schiedsrichter: Néstor Pitana (Argentinien)

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Halbfinale der deutschen Nationalmannschaft beim Confed Cup! Gegner ist Mexiko, das in seiner Gruppe unter anderem Gastgeber Russland ausschaltete. Gespielt wird in Sotschi, Anstoß ist am Donnerstag um 20 Uhr.

Deutschland - Mexiko: Vorbericht

Am kommenden Donnerstagabend wird Joachim Löw, Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, zum 151. Mal als Bundestrainer auf der Bank Platz nehmen. Auf Rekordhalter Sepp Herberger (168 Länderspiele als Cheftrainer der Nationalmannschaft) fehlen dann nur noch 17 Spiele. Der Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Kamerun (3:1) war Löws 100. Erfolg als verantwortlicher DFB-Trainer - ein Meilenstein. In den vergangenen Tagen erhielt das deutsche Team eine wohlverdiente Trainingspause. Nun sind die Spieler wieder ausgeruht und hoch motiviert. Timo Werner verkündete sogar: „“Wir sind nicht hier, um zu sagen: „Zweiter, Dritter oder Vierter zu werden, reicht uns. Das nächste Ziel ist, das Finale zu erreichen.“

In bislang zehn Begegnungen mit den Mexikanern konnte die deutsche Auswahl bisher vier Spiele gewinnen. Zudem gab es fünf Unentschieden und eine Niederlage. Die letzte Begegnung der beiden Nationalmannschaften fand vor 12 Jahren passenderweise ebenfalls beim Confed Cup statt - damals in Deutschland. Seinerzeit erzielten Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger, Robert Huth und Michael Ballack beim 4:3-Sieg die Tore für die DFB-Elf.

