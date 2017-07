Live-Ticker: DFB-Spiel verschoben - Absage droht

Deutschlands Frauen-Nationalmannschaft trifft im Viertelfinale der Europameisterschaft auf Dänemark. Mit einem Sieg könnten die DFB-Frauen zum zehnten Mal in Folge ins Halbfinale einziehen. Fiebern Sie hier im Live-Ticker mit!

Deutschland - Dänemark -:- (Anpfiff 21.?? Uhr, in Rotterdam)

Deutschland: 1 Schult - 14 Blässe, 8 Goeßling, 5 Peter, 17 Kerschowski - 6 Demann - 15 Doorsoun-Khajeh, 13 Däbritz - 10 Maroszan - 11 Mittag, 16 Dallmann

DFB-Bank: 12 Benkarth, 21 Weiß - 2 Henning, 3 Hendrich, 4 Maier, 5 Peter, 7 Simon, 9 Islacker, 19 Huth, 20 Magull, 22 Kemme, 23 Kayikci Dänemark: 1 Lykke Petersen - 8 Nielsen, 5 Boye Sörensen, 12 Larsen, 2 Röddik - 7 Troelsgaard, 17 Jensen, 4 Kildemoes, 11 Veje - 9 Nadim, 10 Harder

Bank: 22 Johansen, 16 Christensen - 6 Christiansen, 13 So. Pedersen, 14 Sörensen, 15 Thogersen, 19 Sandvej, 20 St. Pedersen, 21 Hansen, 23 Gewitz Tore: -

>>> AKTUALISIEREN <<<

+++ Die nächste Platzbegehung steht an. Das Schiedsrichterteam wird von einigen Offiziellen begleitet. Wir sind gespannt.

+++ Die Bank steht völlig unter Wasser. Jetzt wird das „Becken“ über Eimer entleert - da packt auch Jones mit an.

+++ Auf Geheiß von Bundestrainerin Jones hat ein Ballmädel sich daran versucht, den Ball über das Feld zu schießen. Dabei hat sie sich allerdings langgelegt - offenbar ziemlich rutschig da unten. Was solls - das Mädel entledigt sich des nassen Shirts und wirft das durchnässte Stück auf die Tribüne zu den Fans.

+++ Spätestens um 21.45 Uhr soll hier angestoßen werden. Noch ist aber völlig offen, ob das Spiel heute über die Bühne gehen wird.

+++ Mittlerweile hat der Regen nachgelassen. Dennoch wird der Anpfiff hier wohl nicht um 21 Uhr ertönen.

+++ Die Schiedsrichterin hat den Rasen überprüft. Mal schauen, was sie entscheidet.

+++ Hier gibt es ein paar Impressionen aus Rotterdam.

+++ Der Anpfiff wird wegen des miesen Wetters um 15 Minuten verschoben. Damit geht es erst um 21 Uhr los.

+++ Aktuell herrscht Fritz-Walter-Wetter in Rotterdam. Welches Team wird mit diesen widrigen Bedingungen besser zurechtkommen?

+++ Der erste Viertelfinalist steht fest. Gastgeber Niederlande setzt seinen Siegeszug mit dem 2:0 über Schweden fort.

+++ Bundestrainerin Jones ändert ihre Startelf im Vergleich zum 2:0 über Russland auf zwei Positionen. Peter und Dallmann beginnen für Simon und Islacker.

+++ Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zum EM-Viertelfinale der Frauen-EM in den Niederlanden. Deutschland trifft auf Dänemark - hier entgeht Ihnen nichts!

Vorbericht

München/Rotterdam - Ein Unentschieden und zwei Siege - die Mannschaft von Bundestrainerin Steffi Jones hat sich als Gruppenerster für die K.o.-Runde qualifiziert. Viertelfinal-Gegner Dänemark verlor in der Gruppenphase gegen die Niederlande, setzte sich aber gegen Belgien und Norwegen knapp durch.

Noch wartet die deutsche Mannschaft auf den richtigen Leistungsdurchbruch, die Knalleffekte sollen nach der soliden Pflicht erst in der Kür in der K.o.-Runde folgen. „Wir haben wieder eine Steigerung gesehen. Der Knoten platzt, die Maschinerie ist jetzt ins Rollen gekommen“, sagte Jones zufrieden nach dem soliden EM-Vorrundenabschluss beim 2:0 (1:0) gegen Russland in Utecht. Mit Blick auf das Viertelfinale gegen Dänemark ergänzte die Bundestrainerin: „Ich bin der festen Überzeugung, dass wir weiter Tore schießen werden.“

Das glaubt auch Lena Goeßling, die am Dienstag nach mehr als achtmonatiger Verletzungspause wegen eines Knochenödems ein beinahe glanzvolles Comeback feierte: „Jetzt kommt's ja erst so richtig drauf an. Auf jeden Fall haben wir das Pulver noch nicht verschossen“, versprach die 31-Jährige vom Meister VfL Wolfsburg am Mittwoch. Nach dem 0:0 gegen Schweden erzielten die DFB-Frauen drei der vier Tore gegen Italien (2:1) und Russland (2:0) per Strafstoß. „Für Elfmeterschießen sind wir jedenfalls gewappnet“, nimmt es Spielführerin Dzsenifer Marozsan mit Humor.

Dänemark um die Wolfsburger Torjägerin Pernille Harder nehmen die Deutschen wiederum sehr ernst. "Harder ist für mich eine der besten Spielerinnen der Welt", sagte Vereinskollegin und DFB-Keeperin Almuth Schult: "Ich hoffe, dass wir sie in den Griff bekommen."

Rotationsfreundin Jones setzte in der Vorrunde bereits alle 20 Feldspielerinnen ein, um „variabel und schwer ausrechenbar“ zu sein. Allerdings deutete die 44-Jährige an, dass sie künftig nicht mehr so viele Personalwechsel vornehmen wird: „Das wird jetzt in Richtung K.o.-Spiele anders aussehen.“ Die Auflösung folgt am Samstagabend!