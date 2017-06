Live-Ticker: Deutsche U21 gegen Dänemark - Aufstellungen sind da

Im zweiten EM-Spiel trifft Deutschlands U21 heute auf Dänemark. Wir begleiten die Partie im Live-Ticker.

Deutschland U21 - Dänemark U21 (20.45 Uhr)

Deutschland U21: Pollersbeck - Toljan, Stark, Kempf, Gerhardt - Arnold (C), Dahoud - Weiser, Meyer, Gnabry - Selke. Trainer: Stefan Kuntz. Dänemark U21: Hojbjerg - Holst, Maxso, Banggard, Blabjerg, Norgaard, Hjulsager, Christensen, Ingvartsen, Nielsen, Duelund. Trainer: Niels Frederiksen. Tore: Schiedsrichter: Serdar Gözübüyük (Türkei)

+++ Auf der deutschen Ersatzbank nehmen daher folgende Spieler Platz: Schwäbe, Vlachodimos - Anton, Jung, Platte, Klünter, Kehrer, Amiri, Haberer, Öztunali, Kohr, Philipp.

+++ Soeben wurde die Aufstellung der deutschen U21-Mannschaft bekannt gegeben. Nationaltrainer Kuntz vertraut weiterhin auf ein 4-2-3-1-System, mit dem man beriets gegen Tschechien erfolgreich war.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zum zweiten Gruppenspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der EM in Polen! Gegner heute Abend ist Dänemark. Die Skandinavier sind vor allem defensiv stark, in zehn Qualifikationsspielen ließ das Team gerade mal drei Gegentore zu. Das will die deutsche Mannschaft heute ändern. Anstoß in Krakau ist um 20.45 Uhr. Wir begleiten die Partie hier im Live-Ticker!

Deutschland U21 - Dänemark U21: Vorbericht

Deutschland gegen Dänemark: Bei der U21-EM ist das ein Duell mit spannender Vorgeschichte. Schon bei der EM 2015 trafen diese beiden Teams in der Vorrunde aufeinander. Deutschland entschied das direkte Duell mit 3:0 für sich, Gruppensieger wurde am Ende aber Dänemark.

Stürmer Davie Selke hat bereits vor den Defensivspezialisten aus dem Norden gewarnt. "Ich schätze die Dänen wirklich stark ein, das wird eklig", sagte Selke, der beim Auftaktsieg der deutschen U21 gegen Tschechien einen Elfmeter vergeben hatte.

Trainer Stefan Kuntz muss gegen Dänemark möglicherweise auf seinen Abwehrchef verzichten: Niklas Stark hatte sich gegen Tschechien an den Rippen verletzt undließ das Abschlusstraining vor dem heutigen Spiel aus. Noch ist unklar, ob er heute Abend mitwirken kann. Kuntz zeigte sich aber optimistisch.

Ein weiterer Sieg wäre für das deutsche Team ein großer Schritt in Richtung Halbfinale. Nur die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite qualifizieren sich direkt dafür. Dänemark droht nach der Niederlage im ersten Spiel gegen Italien bereits das vorzeitige Aus.

