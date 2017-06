Live-Ticker: Juventus Turin gegen Real Madrid im Champions-League-Finale

Das Spiel der Spiele steht an - zumindest für die Fans von Juventus Turin und Real Madrid. Der italienische und der spanische Meister duellieren sich am Samstagabend in Cardiff im Finale der Champions League. Hier geht‘s zum Live-Ticker!

Juventus Turin - Real Madrid -:- (Anstoß in Cardiff Samstag, 20.45 Uhr)

Juventus: - Real: - Tore: - Schiedsrichter: Felix Brych (München)

>>> AKTUALISIEREN <<<

+++ Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zum Finale der Champions League zwischen Juventus Turin und Real Madrid!

Vorbericht

Es ist das Spiel, auf das Fußballfans in der ganzen Welt schauen: Am Samstagabend treffen Juventus Turin und Real Madrid im Finale der Champions League im walisischen Cardiff aufeinander. Alle wollen wissen: Wer sichert sich die wichtigste Trophäe im Klubfußball? Wer entscheidet, die überragende Offensive der Madrilenen oder die kompromisslose und kaum durchdringbare Defensive der Norditaliener?

Real könnte als erste Mannschaft den Titel in der Champions League erfolgreich verteidigen. Der AC Mailand gewann als letzter Verein 1989 und 1990 in zwei Jahren nacheinander den Europapokal der Landesmeister. In der ab der Saison 1992/93 eingeführten Champions League glückte das noch nie.

Doch Juventus Turin will das selbstredend verhindern. Vor allem Torhüter Gianluigi Buffon. Italiens Torwartlegende möchte im hohen Alter von 39 Jahren endlich die unerfüllte Sehnsucht nach dem Champions-League-Triumph stillen. Der Mann mit der Vita für einen großen Kinofilm will nach den Finalniederlagen mit Juventus Turin in den Jahren 2003 und 2015 nicht auch das diesjährige Endspiel gegen die Königlichen um Supertorschütze Cristiano Ronaldo verlieren.

„Es würde mir so viel bedeuten, wenn wir es schaffen. Neben dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2006 wäre es mein größter Erfolg. Und das am Ende eines so langen Weges, der mit Wagemut, Hartnäckigkeit und harter Arbeit gepflastert war“, erklärte Buffon fast schon staatsmännisch. Er ist längst ein Denkmal des Weltfußballs, in über 1000 Pflichtspielen hat Buffon so ziemlich alles erlebt und fast jeden Titel geholt - außer eben den silbernen Henkelpott mit den großen Ohren.

Bei beiden Teams steht je ein deutscher Weltmeister auf dem Platz: Sami Khedira für Juve, Toni Kroos für Real. Kroos (27) spielt um seinen dritten Triumph in der Königsklasse. Feiert er mit Real die historische Titelverteidigung, die bislang in der Champions League keinem Klub gelungen ist, reiht er sich ein in die Liste der Bayern-Stars vergangener Tage: Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß und Co. gewannen den Europapokal der Landesmeister sogar dreimal in Folge (1974 bis 1976). Auch Khedira durfte schon mal den Pokal nach oben stemmen - 2014 allerdings noch im Trikot von Real.

Anstoß im Millenium Stadium zu Cardiff ist am Samstag um 20.45 Uhr - hier im Live-Ticker entgeht Ihnen nichts!