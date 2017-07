Live-Ticker: Nächste Chance - Petersen versagt vom Punkt

Der SC Freiburg mit Trainer Christian Streich kämpft gegen NK Domzale für den Einzug in die Europa League.

In der dritten Quali-Runde für die Europa League trifft der SC Freiburg auf den slowenischen Erstligisten NK Domzale. Wir berichten in unserem Live-Ticker vom Spielgeschehen.

SC Freiburg - NK Domzale 1:0

SC Freiburg: 1 Schwolow - 15 Stenzel, 3 Lienhart, 4 Söyüncü, 30 Günter - 27 Höfler, 6 Abrashi - 34 Kleindienst, 8 Frantz - 7 Niederlechner, 18 Petersen NK Domzale: 1 Milic - 8 Sirok, 27 Dobrovoljc, 25 Blazic, 29 Balkovec - 90 Husmani - 10 Repas, 17 Ibricic, 4 Vetrih, 9 Bizjak - 7 Firer Tore: 1:0 Petersen (20.) Schiedsrichter: Anatolij Schabtschenko (Ukraine)

23. Minute: Elfmeter für Freiburg! Niederlechner wurde im Strafraum von Vetrih gefällt. Petersen tritt an und verschießt! Der Gäste-Keeper Milic springt in die rechte Ecke und kann den zugegeben nicht allzu stark geschossenen Elfer halten.

20. Minute: Tooooooooooooor für Freiburg! Petersen trifft und es steht 1:0!! Wieder sorgte eine Flanke von der rechten Seite für Gefahr. Zunächst können die Gäste klären, doch der Ball landet bei Günter, der einen Schussversuch wagt. Der Flachschuss landet bei Petersen, der auf Höhe des Fünfers nur noch abschließen muss.

17. Minute: Da war sie, die erste gute Möglichkeit der Breisgauer. Stenzel schickt von rechts eine scharfe Hereingabe in den Sechzehner und weil sich die Abwehr von Domzale verschätzt, landet die Flanke bei Niederlechner, der wenige Meter vor dem Tor der Gäste nur noch hätte einschieben müssen. Der Stürmer trifft den Ball jedoch nicht richtig und sein Versuch geht somit knapp neben den Kasten.

14. Minute: Da gab es gehörige Abstimmungsprobleme bei den Gästen, doch Petersen, der einen Abspielfehler von Husmani um ein Haar abgefangen hätte, kann die Situation nicht ausnutzen.

11. Minute: Der große Kleindienst schickt von der rechten Seite eine Flanke in den Strafraum der Gäste, findet jedoch kein Abnehmer. Christian Streich gefällt das nicht und ruft: „Anbieten! Anbieten!“ Diese Ansage war trotz des Lärmpegels gut zu hören.

8. Minute: Die Marschroute der Gäste scheint auch klar: Hinten sicher stehen und mit schnellem Umschaltspiel auf Konter setzen. Bisher wirken die Slowenen jedoch offensiv sowie defensiv wacher. Trotzdem gibt es noch keine Höhepunkte im Spiel.

5. Minute: Ruhiger Beginn von beiden Teams. Die Freiburger wollen zu Beginn noch kein großes Risiko gehen und passen sich die Kugel daher in der Abwehrreihe hin und her.

3. Minute: Gänsehaut-Stimmung im Schwarzwald-Stadion! Zwar ist die Bude nicht ausverkauft, die Fans geben trotzdem von Beginn an richtig Gas.

1. Minute: Schiri Schabtschenko aus der Ukraine hat die Partei freigegeben. Die Freiburger spielen von links nach rechts in den roten Trikots.

+++ Die Mannschaften betreten den Platz! Gleich erfolgt der Anpfiff! Auf geht‘s Freiburg!

+++ In wenigen Minuten ist Anpfiff! Die Spieler haben sich den Fans bereits gezeigt.

+++ Für Spieler und Trainer ist das heutige Spiel natürlich von großer Bedeutung, das betonte Coach Streich auch am Mittwoch nochmals: „Für uns ist das natürlich etwas Besonderes. Sie fühlen sich sicher als Außenseiter und haben damit eine Herausforderung, wie wir sie schon öfter hatten.“ Für Abwehrspieler Pascal Stenzel ist die Partie „das erste Highlight der Saison“.

Natürlich hat Streich seine Mannschaft auch sehr gut auf den Gegner aus Slowenien vorbereitet, dazu gehört auch das Videostudium. Das habe ihm gezeigt, dass Domzale „unterschiedliche Systeme spielen kann und diese auch mal im Spiel wechselt.“ Weiter meint Streich: „Wir müssen genauso fokussiert sein wie in einem Bundesligaspiel.“ In gut 20 Minuten ist Anpfiff!

+++ Endlich wieder europäischer Fußball im Schwarzwald-Stadion. Die Flutlichter sind natürlich schon an! Die Freiburger spielten zuletzt 2013/14 international - damals war jedoch bereits in der Gruppenphase Schluss. Damals war man in einer Gruppe mit Estoril Praia, Slovan Liberec und dem FC Sevilla.

+++ Die Aufstellung der Breisgauer ist raus! Trainer Christian Streich plant gegen NK Domzale in einem 4-4-2-System. Vorne soll die Doppelspitze Niederlechner und Petersen für Tore sorgen. Hinten sollen Stenzel, Lienhart, Söyüncü und Günter die Bude dicht halten.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Europa-League-Qualifikationsspiel zwischen dem SC Freiburg und NK Domzale! Um 21.05 Uhr ist Anpfiff im Schwarzwald-Stadion, und in unserem Live-Ticker versorgen wir Sie bereits vorab mit allen wichtigen Informationen.

Vorbericht

Die meisten Bundesliga-Vereine befinden sich noch immer tief in der Vorbereitungsphase für die kommende Saison, doch die Fans des SC Freiburg können sich bereits auf europäischen Fußball freuen. Im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde für die Europa League bekommen es die Breisgauer mit dem slowenischen Pokalsieger NK Domzale zu tun. Anpfiff ist am heutigen Donnerstag um 21.05 Uhr.

Sollte sich die Mannschaft von Trainer Christian Streich in Hin- und Rückspiel gegen Domzale durchsetzen, dann muss noch die letzte Hürde vor der Gruppenphase, nämlich die Playoffs, geschultert werden. Der Name des Gegners aus Slowenien wird die meisten Fans jedoch nicht in Angst und Schrecken versetzen. Zwar hat Domzale die ersten beiden Qualifikations-Runden bestanden und dabei Flora Tallinn (Estland) und Valur Reykjavik (Island) ausgeschaltet, doch gegen den Tabellensiebten der vergangenen Bundesliga-Saison bleibt den Slowenen nur die Underdog-Rolle.

Selbst die Spieler wussten nicht wirklich etwas mit dem Namen anzufangen, so gab Verteidiger Pascal Stenzel unumwunden zu: „Ich kannte den Club ehrlich gesagt nicht und ich glaube, so ging es vielen von uns.“ Unterschätzen werden die Freiburger den slowenischen Erstligisten jedoch nicht, dafür hat Coach Streich zu viel Respekt vor dem Gegner: „Sie sind aggressiv, ambitioniert und taktisch gut geschult.“

Einzig die Verletztenliste der Freiburger sorgt für Sorgenfalten auf Streichs Stirn. Mit Karim Guédé, Manuel Gulde und Georg Niedermeier stehen bereits drei Spieler nicht zur Verfügung. Zudem muss Streich auf Marc Oliver Kempf verzichten, der sich nach dem Erfolg mit der U21 noch länger Urlaub machen durfte und daher noch nicht fit ist.

In unserem TV-Guide erfahren Sie, wie Sie die Partie zwischen dem SC Freiburg und NK Domzale live im TV und Live-Stream sehen können.*

