Live-Ticker: Deutschland trifft im Testspiel auf Dänemark

Voraussichtliche Aufstellung Dänemark: Rönnow - Larsen, Kjaer, Christensen, Durmisi - Delaney, Kvist - Eriksen - Braithwaite, Dolberg, Jörgensen Voraussichtliche Aufstellung Deutschland: Ter Stegen - Rüdiger, Mustafi, Ginter, Hector - Can, Rudy - Brandt, Draxler, Younes - Wagner Tore: - Schiedsrichter: Michael Oliver (England) <<<AKTUALISIEREN>>>

Vorbericht: Das Testspiel zwischen Dänemark und Deutschland

Bröndby - Vor dem Confed Cup 2017 in Russland stehen für die deutsche Nationalmannschaft noch zwei Länderspiele auf dem Programm. Bevor das Team von Jogi Löw am Samstag auf San Marino trifft, testet der Weltmeister gegen Dänemark im Kopenhagener Vorort Bröndby. Dabei freut sich der Bundestrainer auf ein Team, das „modernen, kreativen und begeisternde Fußball“ spielt.

Gutes Omen für die Deutschen: 15 der insgesamt 26 Spiele gegen Dänemark konnte man gewinnen, in lediglich acht Spielen hatte das DFB-Team das Nachsehen. Eine dieser Niederlagen ist inzwischen geradezu legendär. Daran erinnerte sich auch Team-Manager Oliver Bierhoff vor der Partie: „Es ist ein schöner Anlass, in Kopenhagen 25 Jahre nach dem verlorenen EM-Finale zu spielen. Auf den freuen wir uns genauso wie die Fans unserer beiden Mannschaften.“

Dänemark erinnert sich selbstverständlich gern an das unvergessene EM-Finale von 1992. Die Dänen, die sich ursprünglich gar nicht für das Turnier qualifiziert hatten und nur aufgrund des Balkankonflikts für das ausgeschlossene Jugoslawien nachgerückt waren, besiegten das DFB-Team mit 2:0 und gewannen völlig überraschend den EM-Titel gegen den damaligen amtierenden Weltmeister. Unvergessen seither auch: „We are red, we are white, we are danish dynamite“ - der Fangesang, mit dem sich die Fans der „Party-Mannschaft“ ins kollektive Gedächtnis der Fußball-Fans sangen.

Eine Überraschung erwartet man am Dienstagabend allerdings eher weniger, auch wenn Jogi Löw auf Timo Werner verzichten muss. Die Dänen liegen in ihrer WM-Qualifikationsgruppe mit lediglich sieben Punkten aus fünf Spielen hinter Polen und Montenegro. Und auch die Einstufung der beiden Mannschaften in der FIFA-Weltrangliste ist eindeutig: Dänemark liegt auf Rang 51, Deutschland auf Platz drei. Einem Sieg der Deutschen und einem gelungen Auftakt zur Vorbereitung auf den Confed Cup steht also eigentlich nichts im Wege.

sdm