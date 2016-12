Guardiola: Rührende Aussage zur Gündogan-Verletzung

Kreuzbandriss bestätigt

+ © AFP Ilkay Gündogan ist wieder schwer verletzt. © AFP

Manchester - Die schlimmsten Befürchtungen um eine neuerliche schwere Verletzung von Nationalspieler Ilkay Gündogan haben sich bestätigt.

Der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan wird wie befürchtet lange ausfallen. Wie Manchester City über Twitter bestätigte, erlitt der Dauer-Pechvogel einen Kreuzbandriss im rechten Knie. Der zentrale Mittelfeldspieler kommt daher aller Voraussicht nach in der laufenden Saison nicht mehr zum Einsatz.

UPDATE: We can confirm @IlkayGuendogan has sustained a cruciate knee ligament injury. #mcfc https://t.co/UL9GW2RQTY — Manchester City (@ManCity) 16. Dezember 2016

Der 26-Jährige musste beim Punktspiel am Mittwoch gegen den FC Watford verletzt ausgewechselt werden. Trainer Pep Guardiola hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits pessimistisch geäußert. Gündogan werde „mehrere Monate“ ausfallen.

Guardiola: „Ich bin sehr traurig, genau wie er“

„Wir werden lange auf ihn verzichten müssen. Das ist eine ganz schlechte Nachricht. Ich bin sehr traurig, genau wie er. Die Ärzte denken, er hat eine Bänder-Verletzung“, sagte der Ex-Coach des deutschen Rekordmeisters Bayern München: „Es wird noch weitere Untersuchungen geben. Aber es sieht nicht gut aus.“ Nun hat sich der Verdacht einer schweren Verletzung wohl bestätigt.

Auf der Pressekonferenz der „Citizens“ vor der Partie gegen den FC Arsenal geäußert hat sich Pep Guardiola außerdem rührend zu seinem Schützling geäußert: „Es ist so, so schwierig für ihn, es so traurig, wir werden ihn sehr vermissen. Es ist Pech, aber das ist Fußball“, sagte Guardiola. Gündogan werde bald operiert und so schnell wie möglich zurückkehren.

Löw: „Er wird mindestens genauso stark zurückkommen“

Auch Bundestrainer Joachim Löw hat sich bereits zu Gündogans neuerlichem Ausfall geäußert: „Es ist ganz bitter für Ilkay, jetzt wieder auszufallen, wo er gerade Rhythmus aufgenommen hat und auf unglaublich hohem Niveau war“, sagte er bei dfb.de: „Ilkay hat mehrfach bewiesen, dass er sich dem stellt - das wird er jetzt auch wieder tun. Dann wird er mindestens genauso stark zurückkommen, davon bin ich fest überzeugt.“

Gündogan, der im Sommer für 24 Millionen Euro aus Dortmund auf die Insel gewechselt war, hatte nach einer überstandenen Knieverletzung erst im September sein Debüt für die Citizens gegeben. Dort hatte sich der Stratege im defensiven Mittelfeld seither einen Stammplatz erspielt.

Wegen einer ausgerenkten Kniescheibe ebenfalls im rechten Knie hatte Gündogan schon die EM in Frankreich verpasst. Auch bei der WM 2014 mit dem Triumph in Rio fehlte er wegen anhaltender Rückenprobleme, die ihn in seiner Zeit beim BVB über ein Jahr zum Zuschauen verdammten.

