Schweini zurück in Bundesliga: Transfer-Hammer im Winter?

Manager deutet spektakuläre Pläne an

Mönchengladbach - Die Gerüchte um einen Abgang von Bastian Schweinsteiger bei Manchester United halten sich hartnäckig. Kommt es im Winter zum Wechsel in die Bundesliga?

Nach 255 Tagen ohne Einsatzzeit für Manchester United feierte Bastian Schweinsteiger jüngst sein Comeback für die Red Devils - und durfte dabei einen traumhaften Empfang durch die Fans im „Theater der Träume“, dem Old Trafford, erleben.

Uniteds neuer Trainer Jose Mourinho hatte Schweinsteiger im Sommer öffentlich degradiert und diesen bis zu besagtem Comeback nicht eingesetzt. Und natürlich halten sich weiterhin Gerüchte um einen vorzeitigen Abgang in die USA des Ex-Nationalspielers. Denn ein erfahrener Hund wie Schweinsteiger stünde fast jedem Verein gut zu Gesicht - auch einem Bundesliga-Klub wie Borussia Mönchengladbach?

Eberl: Wenn das klappt, wird es genug zu schreiben geben

Nach der Katastrophen-Hinrunde der Fohlen soll Manager Max Eberl laut Express nun bereit sein, tief in die Tasche zu greifen und im Winter-Transferfenster ordentlich zu investieren. „Wir werden prüfen, was in der Winterpause für uns realisierbar ist“, so Eberl. Doch im kleineren Kreis soll Eberl deutlicher geworden sein: Er habe bereits eine Idee, und sollte es klappen, so würde es genug zu schreiben geben. Der Spieler habe „ganz interessante Geschichten“ zu erzählen.

Wie der Express nun erfahren haben will, soll es sich bei besagtem Spieler um niemand geringeren als den Weltmeister Bastian Schweinsteiger handeln. Der Name Schweinsteiger soll rund um den Borussia-Park immer häufiger fallen. Dabei spekuliert die Zeitung, dass auch das gute Verhältnis zwischen Max Eberl und Uli Hoeneß bei einem etwaigen Transfer eine Rolle spielen könnte.

Mourinho: „Ob Schweinsteiger geht? Ich denke er bleibt.“

Der alte neue Präsident der Bayern hatte sich zuletzt auch deutlich zur Schweinsteiger-Posse geäußert: „Schweinsteiger soll sich bis zum letzten Tag von Manchester auszahlen lassen, Golf spielen und dann arrivederci sagen.“ Eher ein Plädoyer für einen Verbleib - ob mit oder ohne Einsatzchancen.

Auch Jose Mourinhos jüngste Äußerungen lassen eher auf einen Verbleib des Weltmeisters schließen - und das sogar mit Einsatzchancen. Nach Schweinsteigers Einsatz im Ligapokal gegen West Ham hatte Mourinho erklärt, er möge Leute, die so zielstrebig seien - und laut Sport Bild zuletzt sogar geäußert: „Ob Schweinsteiger geht? Ich denke er bleibt.“

Alles in allem also eine undurchsichtige Situation, deren Ausgang weiterhin offen bleibt. Sogar eine Leihe könnte laut Express möglich sein. Schweinsteiger selbst hatte vor einiger Zeit allerdings einen Wechsel innerhalb Europas ausgeschlossen. Sollte der Transfer also nicht in die Tat umgesetzt werden können, so hätten die Fohlen laut der Zeitung einen weiteren Ex-Bayer im Auge: Luiz Gustavo soll ebenfalls ein möglicher Kandidat sein.

