Nach Verletzungs-Schock: Weltmeister fit für CL-Finale 

Turin - Nach gerade einmal zehn Minuten musste Sami Khedira Im Halbfinale der Champions League verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nun gibt der Mittelfeldspieler Entwarnung.

Sami Khedira hat nach seiner Oberschenkel-Verletzung Entwarnung gegeben. Der deutsche Fußball-Nationalspieler hat angekündigt, sein Team in den entscheidenden Spielen am Ende der Saison unterstützen zu können. „Gute Nachrichten. Es ist nichts Ernstes“, twitterte der 30-Jährige am Donnerstag, nachdem er sich am Dienstagabend im Halbfinal-Rückspiel in der Champions League die Verletzung zugezogen hatte. „Ich werde mich für ein paar Tage ausruhen, aber dann werde ich dem Team in den entscheidenden Spielen helfen können.“

Good news. It's nothing serious. I'll rest for the next couple of days but after that I'll be able to help the team in the decisive games. pic.twitter.com/u3MVt6sYsj — Sami Khedira (@SamiKhedira) 11. Mai 2017

Khedira steht mit dem italienischen Rekordmeister nicht nur im Finale gegen Real Madrid in der Königsklasse am 3. Juni, bei dem es zum Duell zwischen den deutschen Mittelfeldstrategen Toni Kroos und Khedira kommen dürfte. Die Turiner spielen auch im Finale der Coppa Italia gegen Lazio Rom (17. Mai). Außerdem sind noch drei Partien in der Serie A offen. In der Liga ist Juve die sechste Meisterschaft in Serie so gut wie sicher.

dpa