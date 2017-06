Das plant Mertesacker für die Zukunft

Weltmeister Per Mertesacker denkt über sein Karriereende nach. In einem Interview spricht der 32-Jährige über seine Zukunftspläne.

Mannheim - Per Mertesacker ist Weltmeister und deutscher sowie englischer Pokalsieger, nun denkt der 32-Jährige aber langsam ans Aufhören. Am Runde des Abschiedsspiels seines ehemaligen Teamkollegen Hanno Balitsch sprach Mertesacker, der seit 2011 das Trikot des FC Arsenal trägt, in einem Interview mit dem Portal mannheim24.de* über seine Zukunftspläne.

„Ich konzentriere mich auf wahrscheinlich noch ein Jahr Fußball. Wo es mich danach hin verschlägt, weiß ich noch nicht“, verriet der ehemalige Nationalspieler. Sein Vertrag in London läuft noch bis zum Sommer 2018. Ob er anschließend in England bleibt oder zurück nach Deutschland geht, lässt Mertesacker noch offen. „15 Jahre Profifußball gehen auch nicht spurlos an einem vorbei. Manche machen auch Dinge, die nichts mit Fußball zu tun haben. Das ist eine Entscheidung, die ich noch zu treffen habe. Ich freue mich aber auf die Zeit nach der Karriere“, so der 32-Jährige.

Mit Hanno Balitsch hatte Mertesacker in der Saison 2005/06 zusammen bei Hannover 96 gespielt. „Wir haben ein besonderes Verhältnis. Im Fußball-Geschäft gibt es nicht viele, mit denen man nach so einer langen Zeit noch Kontakt hat“, sagte Mertesacker, der bei dem Abschiedsspiel selbst auf dem Platz stand. Dafür hatte er sogar seinen Urlaub unterbrochen. „Es ist einfach schön, die alten Mitspieler wieder zu treffen. Man hat das Gefühl, es hat sich fast nichts verändert und zehn Jahre sind mit einem Schnips vergangen“, meinte Mertesacker.

