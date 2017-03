Trotz langer Überzahl: ManUnited patzt gegen Bournemouth

Manchester - Eine Hälfte lang spielt Manchester United in der Partie gegen den AFC Bournemouth in Überzahl. Dennoch reicht es für den Rekordmeister nicht zum Heimsieg.

Die Aufholjagd des englischen Fußball-Rekordmeisters Manchester United in der Premier League ist zumindest vorläufig gebremst. Sechs Tage nach dem Gewinn des Ligapokals kamen die Red Devils am 27. Spieltag im Heimspiel gegen den Tabellen-14. AFC Bournemouth trotz 45-minütiger Überzahl und bester Chancen nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.

Damit steht die Mannschaft von Teammanager José Mourinho, der Weltmeister Bastian Schweinsteiger erneut nicht in den Kader berief, trotz der Serie von 17 Ligaspielen (neun Siege) in Folge ohne Niederlage weiter nur auf Tabellenplatz sechs.

King gleicht Rojos Treffer aus

Der argentinische Vizeweltmeister Marcos Rojo (24.) brachte United nach starkem Beginn in Führung, der frühere Mönchengladbacher Bundesliga-Profi Joshua King stellte in der 39. Minute per Foulelfmeter den Endstand her.

Dabei hatte Manchester nach Gelb-Rot gegen Bournemouths Mittelfeldspieler Andrew Surman (45.) in der zweiten Hälfte einen Mann mehr auf dem Platz. In der 72. Minute scheiterte United-Superstar Zlatan Ibrahimovic mit einem Handelfmeter an Gästekeeper Artur Boruc.

sid