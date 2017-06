Guerreiro verletzt sich beim Confed Cup: BVB-Star droht lange Pause

Der portugiesische Europameister Raphael Guerreiro hat sich beim Confed Cup verletzt. Nun muss der BVB für den Start der kommenden Bundesligasaison um den Star bangen.

Der 23-Jährige verletzte sich im Confed-Cup-Gruppenspiel Portugals gegen Gastgeber Russland (1:0) am Mittwoch möglicherweise schwer. "Er wurde ins Krankenhaus gebracht, er könnte das Bein gebrochen haben", sagte Nationaltrainer Fernando Santos. Guerreiro wurde in der 65. Minute ausgewechselt, nachdem er einen Schlag auf den Knöchel bekommen hatte.

Nach Angaben des Coaches könnte Guerreiro, der das Siegtor durch Superstar Cristiano Ronaldo (8.) vorbereitet hatte, gar für den Saisonstart der Bundesliga ausfallen. "Es ist ein schwarzer Tag für Portugal. Das kann Auswirkungen auf den Beginn der neuen Saison haben", sagte der 62-Jährige. Der BVB startet am 7. Juli wieder ins Training, zwischen dem 11. und 14. August steht beim Sechstligisten 1. FC Rielasingen-Arlen in der 1. Runde des DFB-Pokals das erste Pflichtspiel an. Am 18. August beginnt die Bundesliga.

SID