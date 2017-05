Alle Infos zur Relegation 2017: Termine, Modus und TV-Übertragung

München - Die Bundesliga-Saison 16/17 ist fast vorbei. Nun steht die Relegation für 1., 2. und 3. Liga an. Alle Infos zu Terminen, Modus und TV-Übertragung.

Auch in diesem Jahr entscheidet die Relegation über Auf- oder Abstieg beziehungsweise den Klassenerhalt. Wir haben für Sie alle wichtigen Informationen zur Relegation zusammengefasst: Wie wird der Sieger ermittelt, welchen Klubs aus den Ligen eins, zwei und drei droht die Relegation, wann finden die Hin- und Rückspiele statt und wo werden diese übertragen?

Relegation 2017: Der Spielmodus

Der Modus der Relegation 2016/2017 ist schnell erklärt. Es gibt ein Hin- und ein Rückspiel. Anders als beispielsweise in der K.o.-Runde im DFB-Pokal steht in der Relegation also erst nach dem Rückspiel offiziell ein Sieger fest. Heimrecht hat zunächst diejenige Mannschaft, deren Liga ihren letzten Spieltag zu einem früheren Zeitpunkt austrug als die Liga der gegnerischen Mannschaft.

Da der letzte Spieltag der 1. Bundesliga an einem Samstag (20. Mai 2017) stattfand und die Teams der 2. Liga ihr letztes Saisonspiel erst einen Tag später absolvierten, hatte in diesem Jahr der Erstligist im Relegations-Hinspiel Heimrecht. In der Relegation zwischen der 2. und 3. Liga sieht das anders aus: Denn die Spielzeit 2016/2017 in der 3. Liga endete am Samstag, 20. Mai. Folglich empfing der Drittligist in der Relegation zunächst den abstiegsbedrohten Zweitligisten.

Übrigens: Es gibt kein drittes Entscheidungsspiel mehr, sondern es gilt die Auswärtstorregel. Die besagt, dass bei gleicher Toranzahl nach Hin- und Rückspiel das Team gewinnt, das auswärts mehr Treffer erzielt hat. Bei der gleichen Anzahl erzielter Tore (sowohl zu Hause, als auch auswärts) gibt es eine 30-minütige Verlängerung. Steht dann noch immer kein Sieger fest, geht es ins Elfmeterschießen.

Relegation 2017 zwischen 1. und 2. Bundesliga: VfL Wolfsburg - Eintracht Braunschweig

Die Relegation 2017 zwischen der 1. und 2. Bundesliga ist beendet. Der VfL Wolfsburg hat in zwei Spielen gegen Eintracht Braunschweig den Klassenerhalt geschafft. In einem umkämpften, aber wenig hochklassigen Rückspiel setzen sich die Wölfe mit 1:0 gegen Eintracht Braunschweig durch. Im Hinspiel sicherte sich der Vfl Wolfsburg dank eines strittigen Elfmeters, den Mario Gomez eiskalt verwandelte, einen 1:0-Heimsieg über Eintracht Braunschweig.

Nachdem die Entscheidung um die deutsche Meisterschaft in der 1. Bundesliga früh gefallen war - der FC Bayern München holte den Titel wenig überraschend zum fünften Mal in Serie - ging es im Tabellenkeller noch für fünf Klubs um den Verbleib im Liga-Oberhaus. Mit dem SV Darmstadt 98 und dem FC Ingolstadt standen die direkten Absteiger bereits fest. Der Hamburger SV, der 1. FSV Mainz 05, der VfL Wolfsburg und der FC Augsburg konnten dagegen noch allesamt auf den Relegationsplatz abrutschen. Besonders entscheidend war dabei das Kellerduell am letzten Spieltag zwischen dem HSV und Wolfsburg.

Tabellensituation in der 1. Bundesliga nach 34 Spieltagen:

Platz Klub Tore Tordifferenz Punkte 12 Bayer 04 Leverkusen 53:55 -2 41 13 FC Augsburg 35:51 -16 38 14 Hamburger SV 33:61 -28 38 15 1. FSV Mainz 05 44:55 -11 37 16 VfL Wolfsburg 34:52 -18 37 17 FC Ingolstadt 36:57 -21 32

Tabellensituation in der 2. Bundesliga nach 34 Spieltagen:

Platz Klub Tore Tordifferenz Punkte 1 VfB Stuttgart 59:36 +23 69 2 Hannover 96 50:31 +19 67 3 Eintracht Braunschweig 48:35 +13 66 4 1. FC Union Berlin 49:38 +11 60

Relegation 2017 zwischen 1. und 2. Bundesliga: Die Ergebnisse im Überblick

Donnerstag, 25. Mai 2017 um 20.30 Uhr VfL Wolfsburg - Eintracht Braunschweig Ergebnis: 1:0 Montag, 29. Mai 2017 um 20.30 Uhr Eintracht Braunschweig - VfL Wolfsburg Ergebnis 0:1

Die Relegations-Duelle zwischen dem 16. der 1. Liga und dem Zweitliga-Dritten wurden in der ARD und bei Sky live gezeigt.

Relegation zwischen 1. und 2. Bundesliga: Die Duelle der letzten fünf Jahre

Saison Erstligist Zweitligist Hinspiel Rückspiel 2011/2012 Hertha BSC Fortuna Düsseldorf 1:2 2:2 2012/2013 TSG 1899 Hoffenheim 1. FC Kaiserslautern 3:1 2:1 2013/2014 Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth 0:0 1:1 2014/2015 Hamburger SV Karlsruher SC 1:1 2:1 n.V. 2015/2016 Eintracht Frankfurt 1. FC Nürnberg 1:1 1:0

Relegation 2017 zwischen 2. und 3. Liga: TSV 1860 München - SSV Jahn Regensburg

In der 2. Bundesliga ging es zuletzt für sechs Vereine um die Wurst, fix abgestiegen war zunächst nur der Karlsruher SC. Selbst Fortuna Düsseldorf konnte theoretisch noch von Rang 12 auf den Relegationsplatz abrutschen.

Bielefeld reichte ein 1:1 (0:0) bei Dynamo Dresden, da 1860 München beim 1. FC Heidenheim 1:2 (0:0) unterlag. Ebenso wie Bielefeld konnte sich auch Erzgebirge Aue trotz einer 0:1 (0:1)-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf retten. Feiern konnte auch der 1. FC Kaiserslautern, der das Duell der ehemaligen Bundesligisten gegen den 1. FC Nürnberg 1:0 (0:0) gewann.

TSV 1860 München muss in die Relegation gegen den SSV Jahn Regensburg. Die Löwen verpassten am letzten Spieltag durch ein 1:2 (0:0) beim 1. FC Heidenheim die direkte Rettung. Als Drittletzter müssen die Münchner nun in zwei Spielen gegen den Drittliga-Dritten Jahn Regensburg um den Verbleib in der 2. Liga kämpfen. Die erste Partie findet am kommenden Freitag in Regensburg statt.

Marc Schnatterer (86. Minute) und Tim Kleindienst (90.+4) wendeten die Partie in der Schlussphase mit ihren Toren. Ur-Löwe Stefan Aigner hatte die Gäste nach einem Eckball mit dem Kopf in Führung gebracht (62.). Ein Auswärtssieg hätte für 1860 die Rettung bedeutet.

Das Regensburger Fußball-Märchen könnte also weitergehen. Und das schönste Kapitel kann der SSV Jahn in zwei Bonusspielen gegen den TSV 1860 München schreiben, in denen der sensationelle Durchmarsch von der vierten Liga in die zweithöchste Spielklasse perfekt gemacht werden soll. „Wir wollen in die 2. Liga hoch“, sagte Trainer Heiko Herrlich am Samstag deutlich nach dramatischen 90 Minuten, in denen die Oberpfälzer mit einem punktgenauen 1:0 (0:0) bei Preußen Münster den dritten Platz in der 3. Liga tatsächlich über die Ziellinie bringen konnten. Wo Sie das Relegationsspiel zwischen den Löwen und Jahn Regensburg live im TV und Live-Stream sehen können, erfahren Sie ebenfalls auf tz.de*.

Im Hinspiel trennten sich der SSV Jahn Regensburg und der TSV 1860 München Unentschieden (1:1). Damit haben sich die Löwen für das Rückspiel in der Allianz Arena eine gute Ausgangsposition geschaffen.

tz.de hat bereits zusammengefasst, wie Sie das Relegations-Rückspiel zwischen dem TSV 1860 München und dem SSV Jahn Regensburg live im TV und im Live-Stream sehen können.

Tabellensituation in der 2. Bundesliga nach 34 Spieltagen:

Platz Klub Tore Tordifferenz Punkte 10 SCV Sandhausen 41:35 +6 42 11 Fortuna Düsseldorf 37:39 -2 42 12 1. FC Nürnberg 46:52 -6 42 13 1. FC Kaiserslautern 29:33 -14 41 14 Erzgebirge Aue 37:52 -15 39 15 Arminia Bielefeld 50:54 -4 37 16 TSV 1860 München 37:47 -10 36 17 Würzburger Kickers 32:41 -9 34

Tabellensituation in der 3. Liga nach 38 Spieltagen:

Platz Klub Tore Tordifferenz Punkte 1 MSV Duisburg 52:32 +20 68 2 Holstein Kiel 59:25 +34 67 3 Jahn Regensburg 62:50 +12 63 4 1. FC Magdeburg 53:36 +17 61 5 FSV Zwickau 47:54 -7 56

Relegation 2017 zwischen 2. und 3. Liga: Die Termine im Überblick

Freitag, 26. Mai 2017 um 18:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - TSV 1860 München Ergebnis: 1:1 Dienstag, 30. Mai 2017 um 18:00 Uhr TSV 1860 München - SSV Jahn Regensburg Ergebnis -:-

Beide Partien werden in der ARD und bei Sky live und in voller Länge ausgestrahlt.

Relegation 2017 zwischen 2. und 3. Liga: Die Duelle der letzten fünf Jahre

Saison Zweitligist Drittligist Hinspiel Rückspiel 2011/2012 Karlsruher SC SSV Jahn Regensburg 1:1 2:2 2012/2013 Dynamo Dresden VfL Osnabrück 0:1 2:0 2013/2014 Arminia Bielefeld SV Darmstadt 98 3:1 2:4 n.V. 2014/2015 TSV 1860 München Holstein Kiel 0:0 2:1 2015/2016 MSV Duisburg Würzburger Kickers 0:2 1:2 2016/2017 TSV 1860 München SSV Jahn Regensburg 1:1 -:-

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

