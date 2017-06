Kein gutes Wort für den Kaiser: Beckenbauers Rolle im Garcia-Bericht

Nach Veröffentlichung

+ © AFP Franz Beckenbauer war Chef des WM-Organisationskomitees 2006. © AFP

Franz Beckenbauer war als Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees international vernetzt und knüpfte an Kontakte aus der Sommermärchen-Zeit an. Der Garcia-Report gibt Einblicke in die Mentalität des Multi-Funktionärs.