Ronaldo und Messi im Trophäen-Duell

FIFA-Weltfußballer-Wahl

Cristiano Ronaldo und seine vier "Ballon d'Or", die er in den vergangen Jahren gewonnen hat.

Zürich (dpa) - Cristiano Ronaldo kann im Rennen um die meisten individuellen Saison-Ehrungen mit seinem ewigen Widersacher Lionel Messi gleichziehen.

Sollte der Portugiese am Montag in Zürich als FIFA-Weltfußballer ausgezeichnet werden, wäre dies seine achte persönliche Auszeichnung für ein Fußball-Jahr. Der Argentinier Messi besitzt bereits acht dieser Trophäen - und steht neben dem Franzosen Antoine Griezmann bei der Zeremonie am Montag auch unter den Top 3.

Die Platzierungen der beiden Superstars Ronaldo und Messi bei den international anerkannten Auszeichnungen des Weltverbands FIFA, der Europäischen Fußball-Union UEFA und der Zeitung "France Football":

FIFA-Weltfußballer (von 2010-2015 mit Zeitung "France Football")

Jahr Ronaldo Messi 2007 3. 2. (Sieger Kaká) 2008 1. 2. 2009 2. 1. 2010 6. 1. 2011 2. 1. 2012 2. 1. 2013 1. 2. 2014 1. 2. 2015 2. 1. 2016

Ballon d'Or (Zeitung "France Football")

Jahr Ronaldo Messi 2007 2. 3. (Sieger Kaká) 2008 1. 2. 2009 2. 1. 2016 1. 2.

UEFA Best Player in Europe

Ronaldo Messi 2011 3. 1. 2012 2. 2. (Sieger Andrés Iniesta) 2013 3. 2. (Sieger Franck Ribéry) 2014 1. 5. 2015 3. 1. 2016 1. 5.

