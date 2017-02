Fan besticht Sergio Ramos mit Schweinerücken für Trikot

Madrid - Ein spanischer Fußballfan hat sich einen Traum erfüllt und mit einem Stück Schweinerücken das Trikot von Real-Madrid-Star Sergio Ramos gesichert.

Während der Ligapartie gegen den Tabellenfünften Real Sociedad San Sebastián, die die Königlichen am Sonntag mit 3:0 für sich entschieden hatten, hatte der Fan immer wieder ein blau beschriebenes Schild hochgehalten. Darauf war in großen Lettern zu lesen: „Sergio, wenn Du mir Dein Trikot gibst, dann schenke ich Dir eine Packung Schweinerücken in Schmalz (lomo en manteca)“. Die Delikatesse stamme aus Vejer de la Frontera in Südspanien, dem Heimatort des Fans, berichtete die Sportzeitung „AS“ am Dienstag.

Nach dem Schlusspfiff rannte Ramos prompt in Richtung Kurve und warf dem begeisterten Mann sein Shirt zu. Der machte sein Versprechen wahr - und schenkte dem spanischen Verteidiger die fette Leckerei.

dpa