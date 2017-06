Live-Ticker: DFL präsentiert den Spielplan der Bundesliga 2017/18

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) präsentiert am Donnerstag ab 12 Uhr den Spielplan für die Bundesliga-Saison 2017/18. Wir berichten im Live-Ticker.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von der Vorstellung des neuen Spielplans der Bundesliga für die Saison 2017/18. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) wird sie am Donnerstag ab 12 Uhr präsentieren. Wir sind gespannt, mit welchen Partien die 1. und 2. Liga in die neue Spielzeit starten werden und gegen welche Mannschaft der FC Bayern im traditionellen Eröffnungsspiel antreten wird. Ab der Saison 2018/19 wird es diesen Automatismus nämlich nicht mehr geben. Entsprechend darf der FC Bayern am 18. August zum letzten Mal die Bundesliga-Saison in der Allianz Arena eröffnen. In der jüngeren Vergangenheit kamen des Öfteren bekannte Gegner am ersten Spieltag nach München. Die Ergebnisse waren aber meist recht eindeutig, wie Sie auch an der unten stehenden Tabelle sehen können.

Während die Bundesliga mit dem genannten Eröffnungsspiel am Freitag, den 18. August beginnen wird, startet die 2. Liga bereits am 28. Juli. Zwei Ansetzungen für den ersten Spieltag sind aber schon jetzt sicher: Borussia Dortmund startet mit einem Auswärtsspiel in die Saison, da Schalke 04 wegen des Events „Rock im Pott“ am zweiten Spieltag nicht in der heimischen Arena spielen kann. Schalke startet also mit einem Heimspiel. Auch Hertha BSC wird mit einem Heimspiel beginnen, da eine Woche später das Olympiastadion mit dem Leichtathletik-Meeting ISTAF belegt ist.

Weitere wichtige Termine für die Saison 2017/18:

Winterpause der 1. Liga: 17. Dezember 2017 bis 12. Januar 2018

Winterpause der 2. Liga: 19. Dezember 2017 bis 23. Januar 2018

Letzter Spieltag der 1. Liga: 12. Mai 2018

Letzter Spieltag der 2. Liga: 13. Mai 2018

Mit der neuen Saison wird die Bundesliga auch mit einem modifizierten Logo aufwarten. Erstmals erhalten auch die 2. Liga und die DFL selbst ein eigenes Logo.

Alle Eröffnungsspiele der Bundesliga seit 2002

Saison Eröffnungsspiel der 1. Bundesliga Ergebnis 2002/2003 Borussia Dortmund - Hertha BSC 2:2 (2:1) 2003/2004 FC Bayern München - Eintracht Frankfurt 3:1 (3:0) 2004/2005 Werder Bremen - FC Schalke 04 1:0 (0:0) 2005/2006 FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach 3:0 (1:0) 2006/2007 FC Bayern München - Borussia Dortmund 2:0 (1:0) 2007/2008 VfB Stuttgart - FC Schalke 04 2:2 (0:1) 2008/2009 FC Bayern München - Hamburger SV 2:2 (2:1) 2009/2010 VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 2:0 (0:0) 2010/2011 FC Bayern München - VfL Wolfsburg 2:1 (1:0) 2011/2012 Borussia Dortmund - Hamburger SV 3:1 (2:0) 2012/2013 Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:1 (1:0) 2013/2014 FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach 3:1 (2:1) 2014/2015 FC Bayern München - VfL Wolfsburg 2:1 (1:0) 2015/2016 FC Bayern München - Hamburger SV 5:0 (1:0) 2016/2017 FC Bayern München - SV Werder Bremen 6:0 (2:0) 2017/2018 FC Bayern München - ? -:- (-:-)

Das sind die Teams der 1. Bundesliga 2017/18

FC Bayern München (M)

RB Leipzig

Borussia Dortmund (P)

TSG 1899 Hoffenheim

1. FC Köln

Hertha BSC

SC Freiburg

SV Werder Bremen

Borussia Mönchengladbach

FC Schalke 04

Eintracht Frankfurt

Bayer 04 Leverkusen

FC Augsburg

Hamburger SV

1. FSV Mainz 05

VfL Wolfsburg

VfB Stuttgart (N)

Hannover 96 (N) (M=Meister, P=Pokalsieger, N=Neuling, A=Absteiger) (M=Meister, P=Pokalsieger, N=Neuling, A=Absteiger)

Das sind die Teams der 2. Bundesliga 2017/18

FC Ingolstadt (A)

SV Darmstadt 98 (A)

Eintracht Braunschweig

1. FC Union Berlin

SG Dynamo Dresden

1. FC Heidenheim

FC St. Pauli

SpVgg Greuther Fürth

VfL Bochum

SV Sandhausen

Fortuna Düsseldorf

1. FC Nürnberg

1. FC Kaiserslautern

FC Erzgebirge Aue

DSC Arminia Bielefeld

MSV Duisburg (N)

Holstein Kiel (N)

SSV Jahn Regensburg (N)

(A=Absteiger, N=Neuling)

