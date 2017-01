Transfer-Finale im Ticker: Holt Bayern noch einen Neuen?

München - Am Dienstag schließt das Transfer-Fenster. Wer wird noch einmal aktiv, welche Spieler wechseln noch? Holt der FC Bayern noch einen Akteur? Der Wechsel-Ticker.

Am Dienstag um 12 Uhr schließt das Transferfenster

Bisherige Top-Transfers der Bundesliga: Neven Subotic zu Köln, Daniel Caligiuri und Badstuber zu Schalke, Isak zu Dortmund

Alle wichtigen Abschlüsse im Ticker

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Ticker zum Ende der Wechselfrist in der Bundesliga! Am Dienstag, 30. Januar um 12 Uhr schließt bekanntlich das Transfer-Fenster, in dem die Vereine in Deutschland un Europa noch neue Spieler holen können. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden, welche Transfers in der Bundesliga noch getätigt werden und welche Top-Transfers sich in Europa noch ereignen.

Besonders interessant wird dabei der Blick nach München sein. Holt der FC Bayern (trotz anders lautender offizieller Statements) noch einen neuen Spieler? Nach den Verletzungen von Jerome Boateng, Thiago und Arturo Vidal herrscht derzeit vor allem im zentralen Mittelfeld etwas dünne Luft. Und erinnern wir uns zurück: Vor einem Jahr ließ der FCB offiziell wissen, man werde nicht mehr auf dem Transfermarkt aktiv - und holte kurz vor Wechselschluss noch Serdar Tasci. Am Montag äußerte sich Trainer Carlo Ancelotti zu den aktuellen „Baustellen“, zu einigen Personalien und zur Taktik des Rekordmeisters.

Das sind die wichtigen Fristen für Transfers

Zur Erinnerung: Damit ein Wechsel abgeschlossen werden kann, müssen bis 12 Uhr des von einigen Medien als „Deadline-Day“ bezeichneten Tages die Anträge und bis 18 Uhr die vollständigen Vertragsunterlagen zur Abwicklung des Transfers bei der Deutschen Fußball-Liga eingereicht worden sein.

Unter anderem diese Transfers waren bis Montagvormittag bereits fix:

Fabian Reese (19) wechselt auf Leihbasis von Schalke 04 zum Karlsruher SC

Bojan Krkic (26) wechselt auf Leihbasis von Stoke City zu Mainz 05

Christian Gytkjaer (26) wechselt von Rosenborg Trondheim zu 1860 München

Alen Halilvovic (20) wechselt auf Leihbasis vom Hamburger SV zu UD Las Palmas

Neven Subotic (28) wechselt auf Leihbasis von Borussia Dortmund zum 1. FC Köln



Adrian Ramos (31) wechselt auf Leihbasis von Borussia Dortmund zum FC Granada

Darmstadt 98 trennt sich Änis Ben-Hatira (28)

Terrence Boyd (25) wechselt von RB Leipzig zu Darmstadt 98



Alexander Isak (19) wechselt von AIK Solna zu Borussia Dortmund

Bruno Henrique wechselt vom VfL Wolfsburg zum FC Santos

Fabian Giefer (26) wechselt auf Leihbasis von Schalke 04 zu Bristol City

Holger Badstuber (27) wechselt auf Leihbasis vom FC Bayern zu Schalke 04

