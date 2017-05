Transfer-Offensive bei Leipzig: „Fünf Neue mit richtig Qualität"

Um in der Königsklasse bestehen zu können, braucht es bei RB Leipzig neue Spieler. Trainer Ralph Hasenhüttl findet daher klare Worte und hat bereits genaue Vorstellungen.

Leipzig - Trainer Ralph Hasenhüttl vom Fußball-Bundesligsten RB Leipzig hat nach der erstmaligen Champions-League-Qualifikation deutliche Verstärkungen gefordert. "Wir haben jetzt schon keinen großen Kader. Deshalb brauchen wir sicherlich um die fünf Neue, wenn keiner mehr geht, und zwar Spieler mit richtig Qualität. Vor allem im Mittelfeld und im Angriff müssen wir uns verstärken", sagte der Österreicher im Interview mit dem kicker (Montagsausgabe).

Trotz der ungewohnten Doppelbelastung sieht der 49-Jährige seine junge Mannschaft auch in der kommenden Saison "in der Lage, um die internationalen Plätze mitzuspielen". In der Königsklasse erhofft sich Hasenhüttl gleich beim Debüt den Einzug ins Achtelfinale: "Die Gruppenphase zu überstehen, wird ganz sicher nicht leicht, halte ich aber dennoch für machbar, wenn die Gruppe nicht zu stark ist."

SID