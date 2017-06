U21-EM in Polen: Serbien rettet 2:2 gegen Mazedonien

Nur noch theoretische Chancen auf Halbfinale

+ © AFP Serbiens Nemanja Maksimovic (r.) und Mazedoniens Kire Markoski. © AFP

Serbien und Mazedonien warten bei der U21-EM in Polen weiter auf den ersten Sieg. Die beiden Nachbarn trennten sich am zweiten Spieltag in Bydgoszcz 2:2 (0:1).