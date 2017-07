Laut Umfrage: Diese Spieler haben sich bei Confed Cup empfohlen

Zurück in Deutschland: Die junge deutsche Auswahl genießt den Triumph beim Confed Cup.

Beim Confed Cup hat das junge deutsche Team mit dem Titelgewinn positiv überrascht. Entsprechend bewerten die Fans in einer Umfrage auch die Spieler und Trainer Joachim Löw.

München - Die Fans der Fußball-Bundesliga trauen Leon Goretzka (Schalke 04) und Timo Werner (RB Leipzig) nach dem Gewinn des Confed Cup in Russland am ehesten zu, in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft weiter für Furore zu sorgen. Das ergab eine Online-Umfrage von bundesligabarometer.de. 5150 Befragte beurteilten unter anderem das Auftreten und die Zukunft der jungen Spieler.

Neue Offensivpower: Timo Werner führt deutsches Torjäger-Trio an

98,4 Prozent der Befragten waren sich einig, dass sich viele Spieler bei dem Turnier für weitere Einsätze in der Nationalmannschaft empfohlen hatten. Zu diesen Spielern gehörte mit 84,5 Prozent der 22 Jahre alte Goretzka an erster Stelle vor Werner (81,7 Prozent). Aber auch Joshua Kimmich (Bayern München/76,7 Prozent), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach/74,5 Prozent) und Kapitän Julian Draxler (Paris St. Germain/73 Prozent) hatten die Anhänger im Team des Weltmeisters überzeugt.

Sektdusche für Confed-Cup-Triumphator Löw: „Historisch und einmalig“

Besonders Teamgeist wird gelobt

Den Teamgeist der jungen Mannschaft beurteilten die Befragten im Finale des Wettbewerbs gegen Chile (1:0) mit der Note eins. Insgesamt wurde das Team von Bundestrainer Joachim Löw gegen Chile mit einer zwei bewertet (1,93).

Löw bejubelt den Confed-Cup: „Beste Mannschaft der Welt“

Der Trainer selbst konnte auch zufrieden sein: Die Fans bewerteten sein Arbeitszeugnis mit einer zwei, mit 1,68 hatte Löw vor allem mit seiner Motivationsfähigkeit überzeugt.

Mit ihrem Auftreten auf dem Platz und ihrer mannschaftlichen Leistung überzeugte die deutsche Mannschaft die teilnehmenden Fans. Beide Kriterien wurden in der Kategorie Team-Beurteilung mit der Bestnote (1,39/1,46) bewertet.

Sieben ragen heraus: Das sind die Gewinner des Confed Cups

sid