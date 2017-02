Bochum dreht Spiel gegen Kickers - Fürth siegt

Bochum/ Fürth - Dank zweier später Treffer hat der VfL Bochum einen wichtigen Dreier gegen Würzburg eingefahren. Fortuna Düsseldorf setzt die Sieglosserie auch in Fürth fort.

Der VfL Bochum hat in der 2. Fußball-Bundesliga Moral bewiesen und ein verloren geglaubtes Spiel noch aus dem Feuer gerissen. Gegen Aufsteiger Würzburger Kickers gelang nach einem 0:1-Rückstand durch die Tore der eingewechselten Tom Weilandt (84.) und Dominik Wydra (87.) noch ein 2:1 (0:1)-Sieg. Im Parallelspiel setzte sich die SpVgg Greuther Fürth mit 1:0 (1:0) gegen Fortuna Düsseldorf durch.

Die Bochumer setzten sich damit erst einmal von der Abstiegszone ab. Für Würzburg geht dagegen der Abwärtstrend weiter: Aus den letzen neun Spielen holte der Neuling nur einen Sieg.

Der VfL war durch ein Eigentor von Tim Hoogland in Rückstand geraten (26.). Der Abwehrspieler lenkte eine Hereingabe von Peter Kurzweg ins eigene Netz. Erst in der Schlussphase drehten die Bochumer mit einem Kraftakt das Spiel.

Düsseldorfs Negativserie setzt sich fort

Seit acht Spielen sind die Düsseldorfer sieglos und rutschten in der Tabelle auf den zwölften Platz ab. Die Fortuna verbuchte in den acht Partien vier Unentschieden und vier Pleiten. Der Österreicher Robert Zulj (41.) traf vor 7978 Zuschauern per Lupfer zum Führungstor der Franken. Die Kleeblätter haben damit vier der letzten fünf Heimpartien gewonnen. Düsseldorf traf in den letzten sieben Spielen nur einmal.

Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken, es gab nur wenige Chancen. Die Gäste agierten einfallslos und konnten sich kaum in Szene setzen. Die Fürther wirkten etwas ideenreicher und gingen verdient in Führung.

Unmittelbar nach Beginn der zweiten Halbzeit hätten die Düsseldorfer fast den Ausgleich erzielt. Angreifer Rouwen Hennings bediente Innenverteidiger Kevin Akpoguma, dessen Kopfball jedoch am Pfosten landete (46.).

sid