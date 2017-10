Was macht eigentlich Ancelotti? Er äußert sich - und verrät spannendes Detail

Vor zwölf Tagen feuerten die Bayern Carlo Ancelotti. Seither ist es ruhig geworden um den Mister. Jetzt hat er sich geäußert - und ein interessantes Detail verraten.

München - Carlo Ancelotti ist keiner, der nachtritt. Nach seinem Rauswurf beim FC Bayern schwieg der Italiener zunächst, äußerte sich dann wohlwollend. Bei Twitter schrieb er - auf Englisch und Deutsch: „Es war eine Ehre, Teil der Geschichte der Bayern zu sein. Danke an den Klub, die Spieler und die grandiosen Fans.“ Weil man so gar nichts hörte vom Mister, mutmaßten einige im Netz sogar, Ancelotti arbeite nun als Kameramann beim Fernsehen.

Bayern schicken den Mister in den Urlaub

Unter die Kameramänner ist Ancelotti nicht gegangen, aber unter die Autoren. Am Rande der Buchpreisverleihung „Ghirelli“, wo Ancelottis Autobiographie „Quiet Leadership - Wie man Menschen und Spiele gewinnt“ ausgezeichnet wurde, äußerte sich der Italiener jetzt scherzhaft zu seinem Rauswurf an der Säbener Straße, wie die Bild zuerst berichtete. „Sie sagten mir: ‚Besser, du gehst in den Urlaub‘“, zitiert das Boulevardblatt den Mister. Er wäre aber auch zur Verleihung gekommen, wenn die Bayern ihn nicht rausgeworfen hätten, schob Ancelotti nach. „Sie wollten wohl sicher sein, dass ich pünktlich bin.“

Und jetzt?

Zu seinen Zukunftsplänen äußerte sich Ancelotti auch. Er werde jetzt erst mal bis Juni in den Urlaub gehen und Spaß haben. „Ich werde mich nicht quälen, ich gehe lieber ins Kino, mache Spaziergänge“, sagte er. Eine Sache verriet er dann aber doch noch: Auch in Zukunft hat für ihn der Vereinsfußball Priorität - eine Nationalmannschaft zu trainieren, ist erst mal keine Option.

