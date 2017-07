Umworbener Kapitän Junuzovic soll bei Werder bleiben

Werder Bremen plant die neue Saison mit dem etatmäßigen Kapitän Zlatko Junuzovic. Der Österreicher hat das Interesse von Trabzonspor geweckt, soll nun aber seinen Vertrag verlängern.

Bremen - Der umworbene Zlatko Junuzovic hat am Mittwoch mit der Saisonvorbereitung bei Werder Bremen begonnen und soll beim Fußball-Bundesligisten bleiben. „Wir wollen ihn nicht abgeben“, sagte Werder-Manager Frank Baumann: „Er soll als unser Kapitän in die Saison gehen.“ Baumann kündigte Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit dem 29 Jahre alten Mittelfeldspieler an.

Der österreichische Nationalspieler hat ein Angebot des türkischen Erstligisten Trabzonspor vorliegen. Über die Gespräche mit Vertretern des türkischen Clubs sagte Baumann: „Sie haben sich für die Getränke bedankt.“ Junuzovic hatte sich bereits am Vortag mit den Bremer Verantwortlichen zu Gesprächen getroffen.

dpa