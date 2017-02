Manager Baumann betont: Werder will Gnabry nicht hergeben

Bremen - Serge Gnabry soll auch in der kommenden Saison für Werder Bremen spielen. Das betont Manager Frank Baumann erneut. Der Nationalspieler soll vom FC Bayern umworben sein.

Werder Bremens Manager Frank Baumann setzt auf einen Verbleib des besten Torschützen Serge Gnabry. „Wir sind überzeugt, dass wir Serge Gnabry über den Sommer hinaus von Werder überzeugen können“, sagte der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten am Sonntag im „Doppelpass“ bei Sport1.

Der von Arsenal gekommene Gnabry hat in dieser Saison bereits zehn Tore geschossen und Werder mit seinem beiden Treffern am Freitag in Wolfsburg zum 2:1-Sieg geführt. Der 21 Jahre alte Stürmer besitzt laut Bild eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, mit der er den Club zum Saisonende für eine Ablöse von geschätzten acht Millionen Euro verlassen könnte.

„Er fühlt sich sehr, sehr gut aufgehoben und muss sich ohnehin noch entwickeln, bevor er sich mit einen Wechsel zu einem Top-Club beschäftigen kann“, sagte Baumann. Der Geschäftsführer trat noch einmal Gerüchten über ein angebliches Vorkaufsrecht mit dem Tabellenführer aus München entgegen und sagte: „Es gibt keine Absprache mit den Bayern.“

dpa