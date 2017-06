Wie ist Cristiano Ronaldo als Mensch? Khedira schwärmt vom Weltstar

Bei Real Madrid spielen Sami Khedira und Cristiano Ronald zusammen. Nun hat sich Khedira über den mehrfachen Weltfußballer geäußert.

Für Weltmeister Sami Khedira ist Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo abseits des Fußballplatzes "ein zugänglicher, entspannter und hilfsbereiter Typ, der seinen Sohn jeden Tag zur Schule bringt und wieder abholt, wenn es auch nur irgendwie machbar ist. Wenn er einem helfen kann, ist er da", sagte der 30 Jahre alte Profi von Juventus Turin über seinen ehemaligen Kollegen bei Real Madrid im Interview mit dem Magazin GQ (Juli-Ausgabe).

Man werde sich "immer an Cristiano Ronaldo erinnern", führte Khedira weiter aus: "Wegen seiner Klasse und, natürlich, wegen seiner Egozentrik. Aber er ist als Mensch ebenso besonders und das im positivsten Sinne."

Ronaldo war im vergangenen Sommer mit Portugal Europameister geworden und hatte zuletzt mit Real den Titel in der Champions League erfolgreich verteidigt. "Er ist verrückt nach Erfolg, nach Titeln und Toren und so pusht er durch seine Ausstrahlung auch seine Mitspieler. Man akzeptiert, dass er diesen Geltungsdrang hat", sagte Khedira. Man wolle "so einen Typen immer im eigenen Team haben. Er schießt Tore am laufenden Band, fast immer auch die wichtigen, und sammelt Titel. Deshalb kann er sich auch das ein oder andere exzentrische Verhalten erlauben".

SID