Zwei Werder-Legenden erinnern sich an den letzten Europapokal-Sieg

München - Werder Bremen feiert ein weniger schönes Jubiläum. 25 Jahre liegt der letzte große internationale Titel der Werderaner zurück. Zwei Werder-Legenden erinnern sich an den Triumph.

Ein Vierteljahrhundert ist eine lange Zeit. Vor 25 Jahren hat Werder Bremen zuletzt einen Europapokal-Sieg gefeiert. Damals mit dabei: Uli Borowka und Wynton Rufer. Die beiden ehemaligen Profis erinnern sich, wie sie das Finale in Lissabon gegen den AS Monaco damals erlebt haben und erzählen, was sie von damals behalten haben.

„Ich habe mir selbst einen kleinen Europapokal machen lassen“, sagte Rufer im Interview mit werderstube.de. Der Pokal stehe allerdings in seinem Haus in Neuseeland, wo die Leute sofort denken, er habe mal Rugby gespielt. „Mit Fußball können sie nicht so viel anfangen“, erzählt er und lacht.



+ Wynton Rufer lebt mittlerweile überwiegend in Neuseeland. © dpa



Borowka: „Der Platz war wie ein Schwamm“

Borowka erinnert sich hingegen sogar noch an das Viertelfinale in Istanbul, das unter widrigsten Bedingungen ausgetragen wurde. Schneegestöber und das am Bosporus. „Wir sind rausgegangen auf den Platz, es war brutal kalt und wir haben einfach mal einen Ball hochgeschossen“, sagte er im Interview mit werderstube.de. „Der blieb mit einem Platschen einfach liegen, sprang überhaupt nicht hoch. Der Platz war wie ein Schwamm, wie ein Moor.“

Rund 25 Jahre später hat die aktuelle Bremer Mannschaft nach einiger Zeit mal wieder die Chance international zu spielen. Trotz der 3:4-Niederlage gegen den 1. FC Köln stehen die Werderaner mit guten Aussichten auf die Europa League auf Platz 7.

sap