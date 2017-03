B-Junioren nach Hohnsbehn-Tor ganz oben

FEHMARN -hö- Das war knapp, die A-Junioren der SG Fehmarn/Großenbrode unterlagen Spitzenreiter SG Ratekau-Sereetz mit 1:2 (1:0). Das letzte Aufgebot lieferte eine ganz starke Leistung ab, mit der der Gast in die eigene Hälfte gedrückt wurde. Erst nach 25 Minuten die erste Gästechance, die Keeper Kevin Heinicke vereitelte.

Nachdem Heinicke (28., 32.) die Gästeführung verhinderte, war es Peter Schmidt (36.), der das 1:0 erzielte. Nach der Pause drückte der Gast erfolgreich auf den Ausgleich (55.). Dann brachte Morten Blendermann seinen Gegenspieler an der Strafraumgrenze zu Fall. Den Strafstoß (65.) verwandelte der Spitzenreiter zum 1:2. Die Konter der Gastgeber waren nicht mehr zwingend genug.

Die B-Junioren holten sich durch ein 1:0 (0:0) im Top-Spiel bei der SG Wagrien die Tabellenspitze. Auf dem kleinen Oldenburger Kunstrasenplatz taten sich beide Sturmreihen schwer. Erst scheiterte Tom Deiterding (8.) an Keeper Jeremy Greiser, dann rettete Alexander Haucke den Sundkickern (24.) mit einer Glanztat die Null. Die hielt auch auf der anderen Seite, da Thomas Benz nach einem Solo den Ball neben das leere Wagrien-Tor schlenzte.



Der entscheidende Treffer fiel zeitig nach Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte. Tim Sonder spielte auf Tjelk Jacob, der wiederum Jannis Hohnsbehn (45.) bediente, der zum Sieg traf.



Einen guten Auftritt zeigten auch dieC-Junioren, die die SG Ahrensbök/Bosau/Sarau mit 4:1 (2:0) bezwangen. Der Gast wurde mit frühem Pressing unter Druck gesetzt. Das schmeckte ihm gar nicht, und es fiel das 1:0 (15.) durch Sedat Bakabala aus abseitsverdächtiger Position. Nach krassem Abwehrfehler war Bakabala wieder zur Stelle (32.). Auch im zweiten Spielabschnitt machten die Gastgeber das Spiel und erhöhten durch Finn Jasper Kissler (45.) auf 3:0. Nach dem Anschlusstor stellte Nils Othengrafen (70.) nach starker Einzelleistung den alten Abstand wieder her.



Die D-Junioren unterlagen dem SC Cismar mit 1:3 (1:1). In der ersten Hälfte konnten sie noch einige Highlights setzen. Und eine starke Abwehrleistung um Ole Hopp verhinderte zahlreiche Vorstöße der Gegner. Nach dem 0:1 ließen die Schwarz-Blauen die Köpfe nicht hängen und erzielten durch Louis Börke per Prachtschuss den Ausgleich. Nach der Pause verstärkten Lennard Milosch und Tobias Ackermann die Abwehr, die Gäste setzten sich letztendlich aber verdient durch.



Die E-I-Junioren mussten ohne Auswechselspieler auskommen, sie kamen aber trotzdem zu einem 10:6 (5:3) beim Oldenburger SV. Mit einem lupenreinen Hattrick brachte Joona Maxe (2., 8., 9.) die SG in Front. Nach einem Eigentor von Jesse Lafrentz (13.) und einem weiteren Treffer (16.) stand es urplötzlich 2:3, doch Sverre Struck (23.) und Joona Maxe (25.) stellten den alten Abstand wieder her. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte verkürzte der OSV noch auf 3:5. Nach dem Seitenwechsel suchten die Fehmaraner die Entscheidung. Nach Vorarbeit von Rico Deringer erhöhte Joona Maxe (27., 29.) auf 7:3. Oldenburg steckte nicht auf (38.), doch Anton Majora (39.) und Joona Maxe (41.) trafen zum 9:4. Nach zwei weiteren OSV-Treffern (43., 47.) setzte Anton Majora (49.) mit dem 10:6 den Schlusspunkt.



Ebenfalls zweistellig machten es die E-II-Junioren, die bei der SVg. Pönitz zu einem 10:4 (5:0) kamen. Dabei spielte die EII aufgrund einiger Absagen mit Fabian Ackermann, Jonn Störtenbecker und Felix Gierl aus den F-Junioren, die aushalfen und eine hervorragende Leistung boten. So sprang am Ende ein ungefährdeter und hochverdienter Erfolg der Fehmaraner heraus. Die Treffer erzielten Joona Maxe (7), Jonn Störtenbecker, Fabian Ackermann sowie ein Pönitzer Spieler per Eigentor.



Ebenfalls nicht ohne Punktgewinn blieben die E-III-Junioren, die sich vom SV Göhl II mit 4:4 (2:2) trennten. Nach einer kurzen Phase des Abtastens entwickelte sich ein ansprechendes Fußballspiel, das die JSG anfänglich dominierte. Nach der Göhler Führung glich Max Retzlaff aus, ehe nach erneutem Rückstand Joost Averhoff noch vor dem Pausenpfiff zum 2:2 zur Stelle war. Auch nach Wiederanpfiff bewies die JSG ungebrochenen Kampfgeist, denn nach abermaligem Rückstand von 2:4 schafften erneut Joost Averhoff und Joost Höpner ein weiteres Mal den Ausgleich. Wer dreimal zurückkommt, der hat den Punktgewinn auch verdient.