Bundestrainer nominiert Sven Gero Hünicke

Fehmarns Nachwuchsspringreiter nimmt im Januar am „Goldenen Sattel“ teil – Erneute Berufung in den U21-Kader

Sven Gero Hünicke ist mit seiner Stute „Sunshine Brown" für den „Goldenen Sattel" – eine der wichtigsten Springprüfungen für deutsche Nachwuchsreiter nominiert. Zudem wurde das Paar erneut in den U21-Kader berufen.

FEHMARN -lb- Fehmarns Springreiter Sven Gero Hünicke ist von Bundestrainer Peter Teeuwen für den „Goldenen Sattel“ nominiert worden. Ebenfalls ist Hünicke mit seiner Stute „Sunshine Brown“ vom Springausschuss des Deutschen Olympiade Komitees für Reiterei in den U21-Kader für das kommende Jahr berufen worden. Dies erklärte die Deutsche Reiterliche Vereinigung in aktueller Pressemitteilung. Der „Goldene Sattel“ ist eine der wichtigsten Springprüfungen für deutsche Nachwuchsreiter.

„Ich finde es sehr cool, dass ich beim ‚Goldenen Sattel‘ dabei bin“, freute sich der aktuelle deutsche Meister bei den Jungen Reitern am Donnerstag auf FT-Nachfrage.

1986 von Springreiter Hans Günter Winkler und dem ehemaligen Bundestrainer Herbert Meyer initiiert soll der „Goldene Sattel“ eine Auszeichnung für den besten deutschen Nachwuchsspringreiter eines jeden Jahres sein. Vier Reiterinnen und Reiter werden aufgrund ihrer Erfolge in schweren Springen oder bei Nationenpreisen für den „Goldenen Sattel – HGW Nachwuchsförderpreis“ nominiert. Der Sieger wird in einem Stilspringen mit Pferdewechsel im Rahmen des internationalen Weltcupturniers in Leipzig vom 20. bis 22. Januar ermittelt. Der besondere Reiz des Finales ist der Pferdewechsel, alle Reiter müssen also auch mit den Sportpartnern ihrer Konkurrenten im Parcours bestehen. Neben der fehmarnschen Nachwuchshoffnung wurden Beeke Carstensen aus Sollwitt, Insa Strohmann (Krummesse) und Marie Ligges aus dem westfälischen Ascheberg für den Goldenen Sattel 2017 nominiert.

Ein Blick in die Teilnehmer- und Siegerlisten des „Goldenen Sattels“ beweist, dass viele der heute im internationalen Sport erfolgreichen Reiter in dieser Prüfung ihr Können gezeigt haben, wie Markus Beerbaum, René Tebbel, Markus Ehning und Christian Ahlmann. Der erste Sieger war 1986 Hauke Luther, der bis einschließlich 2000 in 20 Nationenpreisen für Deutschland an den Start ging. 1987 brachte René Tebbel das Kunststück fertig und gewann in einem Jahr den „Goldenen Sattel“ und den Großen Preis von Deutschland.

Markus Beerbaum, Gewinner des „Silbernen Sattels“ 1991, Markus Merschformann und Markus Ehning, die 1992 den „Goldenen“ beziehungsweise den „Silbernen Sattel“ gewannen, sind seither für Deutschland erfolgreich in Nationenpreisen und Championaten gestartet. Ehning gewann als Krönung seiner bisherigen Laufbahn in Sydney Olympisches Mannschaftsgold und den Weltcup 2003 und 2006, als dritter Deutscher Reiter nach Ludger Beerbaum und Otto Becker.



Alois Pollmann-Schweckhorst „Silberner Sattel“ 1987, Fritz Fervers und Lutz Gripshöver „Goldener und Bronzener Sattel“ 1990, Christian Ahlmann, „Bronzener Sattel“ 1991, Toni Hassmann und Björn Nagel „Goldener und Bronzener Sattel“ 1993 können allesamt große Erfolge verweisen. In den letzten Jahren haben sich zudem Hans-Günther Goskowitz, Johannes Ehning, Mylene Diedrichsmeier durch erfolgreiches Reiten immer mehr in den Vordergrund gesetzt. Hier zeigt sich bei allen der Erfolg der kontinuierlichen Nachwuchsförderarbeit.



In den Augen des ehemaligen Bundestrainers Herbert Meyer sind die Nachwuchsprüfungen, zu denen seit 1986 der „Goldene Sattel“ gehört, für die jungen Reiter Sprungbrett in den großen Sport: „Eine erfolgreiche Teilnahme an den Nachwuchsprüfungen ist beinahe schon eine Garantie für einen Platz in der Mannschaft“.