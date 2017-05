Eutin 08 gewinnt erstes Aufstiegsspiel

Kevin Hübner (r.) erzielt in dieser Szene per Dropkick im ersten Aufstiegsrundenspiel zur Regionalliga Nord gegen den FC Eintracht Northeim den Siegtreffer.

EUTIN -lb- Mit einem 1:0 (1:0)-Sieg gegen den FC Eintracht Northeim ist SH-Ligameister Eutin 08 am Sonntag (28. Mai) in die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord gestartet. Zeitgleich setzte sich Altona 93 mit 1:0 beim Bremer SV durch. Auch das abschließende Elfmeterschießen konnte Eutin 08 mit 7:6 für sich entschieden (Das Elfmeterschießen kommt bei Punktgleichheit zum Tragen).

Bei den Gästen verschoss Christoph Ziegler. Für die Gastgeber verwandelten Philip „Blubber“ Nielsen, Sönke Meyer, Rico Bork, Kevin Wölk, Patrick Bohnsack, Dennis Voß und Freddy Kaps. Eutin 08 erwischte vor 1650 Zuschauern (neuer Rekord) einen Traumstart. In der zweiten Spielminute setzte sich Florian Stahl gegen Christoph Zeigler durch. Im Fallen spielte Stahl den Ball weiter auf Kevin Hübner. Per Dropkick aus 18 Metern beförderte Hübner das Leder in die Maschen. Riesenjubel bei den Gastgebern.

08-Keeper Lennart Weidner pflückte einen Freistoß von Melvin Zimmermann herunter (11.). Stahl köpfte in die Arme von Eintracht-Torhüter Jannik Strüber (14.). Dann nach einem Angriff über rechts passte Marcel Braun auf Mehdi Mohebieh, der aus kurzer Distanz abzog. 08-Schlussmann Weidner war jedoch zur Stelle (29.). Nach einem Eckball von Kevin Wölk parierte Gästetorwart Strüber einen Kopfball von Meyer (30.). Hübner sah dann die erste Gelbe Karte der Partie (39.). Vielleicht hätte der Schiedsrichter früher eingreifen müssen, dann wäre es vielleicht in der Schlussphase nicht so eskaliert. Nach einer Rudelbildung soll Gästespieler Christian Horst einen Faustschlag ausgeführt haben. Hierfür sah Horst die Rote Karte (86.). Kaps vergab noch eine Großchance in Überzahl (87.). Insgesamt wurden sieben Minuten nachgespielt in Eutin. Sebastian Witt flankte noch einmal vor das Eintracht-Tor und Timo Klotz schoss die Kugel knapp am Eintracht-Gehäuse vorbei (92.).



Am kommenden Mittwoch ist Eutin 08 in Drochtersen zu Gast. Dort empfängt die Brunner-Elf auf neutralem Platz den Bremer SV.