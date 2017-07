„Fehmarn ist die perfekte Location“

Kai-Nicolas Steimer sicherte sich am Südstrand den deutschen Meistertitel im SUP Technical Race.

FEHMARN -lb-Im Rahmen des SUP- und Beachsports-Festivals am Südstrand ermittelten Deutschlands beste Stand-Up-Paddler ihre deutschen Meister im SUP Technical Race. Mit Paulina Herpel und Kai-Nicolas Steimer kommen die deutschen Meister in dieser Disziplin aus Hamburg.

Die deutschen Meisterschaften waren das sportliche Highlight des Festivals am Sonntagnachmittag. 17 Frauen und 44 Männer hatten gemeldet. Wettkampfleiter Dirk Herpel hatte einen anspruchsvollen Kurs auslegt. Die Bojen wurden genau in den Bereich der brechenden Wellenplatziert. „Die Bojen müssen die Teilnehmer umrunden. Alles andere als einfach auf 4,20 Meter langen und knapp 60 Zentimeter schmalen SUP Raceboards“, erklärte Wettkampfleiter Herpel gegenüber der Heimatzeitung.

Am besten kamen mit den anspruchsvollen Bedingungen die beiden Hamburger Paulina Herpel und Kai-Nicolas Steimer zurecht und wurden verdient neue deutsche Meister. Bei den Frauen folgte die gerade mal 16-jährige Hanna Leni Krah aus Dresden auf Platz zwei und die Eutinerin Noelani Sach auf Rang drei.



Bei den Herren holte sich Vorjahressieger Paul Ganse aus Potsdam den Vizemeistertitel. Platz drei belegte Carsten Kurmis aus München. Die Titel bei den Junioren holten sich Hanna Leni Krah und Willi Ganse.



Damit zeigte sich die Ostsee zwar nicht durchgehend von ihrer sonnigsten, aber mit Welle und Wind von ihrer sportlichsten Seite. Trotzdem probierten an den drei Festivaltagen rund 5000 Besucher die Faszination Stand-Up -Paddling aus. Mit über 80 Aktiven gehören die Rennen zu den am stärksten besuchten SUP Races in Deutschland.



+ Bei den Damen setzte sich Paulina Herpel durch. „Ich bin super happy als Siegerin hier auf dem Podest zu stehen. Technical Race ist neben dem Wellenreiten auf dem SUP meine Lieblingsdisziplin. Hoffentlich werde ich bei der WM in Dänemark im September auch mit auf dem Treppchen stehen“, freute sich Paulina Herpel nach der Siegerehrung. Die Weltmeisterschaft der International Surfing Association (ISA) findet vom 1. bis 10. September in Vorupør und Kopenhagen statt. Bei den Weltmeisterschaften wird in den Disziplinen Technical, Long Distance, Wave und Sprint gefahren.



„Im Finale hat bei mir endlich einmal alles gepasst, vom Start bis hin zum Speed auf der Geraden. Neben dem Rennen war es toll zu sehen, wie viele Leute Interesse an unserem Sport haben. Der Südstrand von Fehmarn bietet dafür die optimalen Bedingungen“, bilanzierte Kai-Nicolas Steimer.



„Herzlichen Glückwunsch an die Aktiven. Wir freuen uns sehr, unseren Gästen und den Sportlern solch einen hochklassigen Event präsentieren zu können. Fehmarn ist, was Wassersport betrifft, die perfekte Location. Deshalb freuen wir uns jetzt schon auf das Festival im kommenden Jahr“, sagte die Veranstaltungsleiterin des Tourismus-Service Fehmarn, Dr. Andrea Opielka, abschließend.



Die Ergebnisse im Überblick:

Long Distance: Damen: 1. Noelani Sach (Eutin), 2. Paulina Herpel (Hamburg), 3. Bettina Kohl (Hamburg). Herren: 1. Steven Bredow, 2. Paul Ganse, 3. Thomas Reppich (alle Potsdam). Deutsche Meisterschaft Technical Race: Damen: 1. Paulina Herpel (Hamburg), 2. Hanna Leni Krah (Dresden), 3. Noelani Sach (Eutin). Herren: 1. Kai-Nicolas Steimer (Hamburg), 2. Paul Ganse (Potsdam). 3. Carsten Kurmis (München).