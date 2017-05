Grapengeter geht mit Niederlage

Die 26-jährige SG-Mittelfeldspielerin Yasmin Bösherz (r.) hängt ihre Fußballschuhe vorerst aus privaten und beruflichen Gründen an den Nagel. Das letzte Heimspiel ging mit 1:4 gegen den FC Riepsdorf verloren.

FEHMARN -lb- Ein halbes Jahrzehnt prägte Kevin Grapengeter als Trainer den Frauenfußball auf der Insel. Das letzte Spiel unter seiner Regie ging gründlich in die Hose. Die Frauen der SG Insel Fehmarn verzockten nach einer 1:4 (0:1)-Heimniederlage gegen den FC Riepsdorf die Vizemeisterschaft in der Kreisliga Lübeck/Ostholstein.

Der große Wurf, eine Meisterschaft oder gar den Aufstieg in die Verbandsliga Süd zu feiern, blieb der Grapengeter-Elf in den vergangenen fünf Jahren nicht vergönnt.

Mandy Carbuhn hängt noch ein Jahr dran

Etwas Positives gab es dann doch noch zu vermelden. Mandy Carbuhn hängt noch eine weitere Saison bei den SG-Frauen dran. Dies bestätigte der scheidende Coach auf FT-Nachfrage.

Vor dem Spiel wurden Yasmin Bösherz, Tara Brozi, Lena Emser, Jasmin Duhnke, Kirsten Schreiber und Svenja Runck offiziell bei der SG verabschiedet. Bösherz hängt ihre Fußballschuhe vorerst an den Nagel. Emser, Brozi und Duhnke folgen bekanntlich Kevin Grapengeter zum TSV Schönberg (wir berichteten). Kirsten Schreiber geht zurück in die Heimat nach Frankfurt. Svenja Runck will nach dem Abitur ein Jahr nach Uganda



Gegen den FCR fanden die Gastgeberinnen überhaupt nicht zu ihrem Spiel. Die Gäste wollten unbedingt mit einem Sieg in die Sommerpause gehen und machten von Beginn an Druck. Die SG war sichtlich beeindruckt. In der 36. Spielminute spielte Douniya Ouamar die gesamte SG-Abwehr aus. SG-Torhüterin Sandra Götz-Smilgies konnte Ouamar nur noch mit einem Foul im eigenen Strafraum stoppen. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Jennifer Neuhäuser eiskalt zum 0:1 (37.).



Im zweiten Durchgang staubte Emma Ippig nach einem Lattentreffer von Merle Hay zum 0:2 ab (53.). Nach einem Eckball von Brozi köpfte Carbuhn den Anschlusstreffer (55.). Die Freude über das 1:2 hielt nicht lange an, denn auch Ippig köpfte die Kugel nach einer Hay-Ecke ein (59.). Ouamar erzielte das 1:4 (69.).



„Es war ein enttäuschender Auftritt im letzten Saisonspiel. Da wir es nicht geschafft haben, in den Spitzenspielen zu überzeugen, mussten wir Pansdorf und dem FCR verdientermaßen den Vortritt lassen“, kommentierte SG-Coach Grapengeter die Partie.



Die B-Juniorinnen besiegten den Ratzeburger SV mit 3:1 (1:0). Melissa Grossen besorgte die frühe Führung für die Gastgeberinnen (4.). Ilka Kaiser konnte im zweiten Durchgang den Ausgleich markieren (60.). Emily Runck schoss das 2:1 (62.). In der Schlussminute versenkte Jöngke Schmahl das Leder zum 3:1-Endstand (80.). Heute ist die SG beim SSC Hagen Ahrensburg zu Gast (18.30 Uhr).



SG: Götz-Smilgies – Jonas, Ju. Schmahl, Kahl, F. Schreiber – Carbuhn, Emser, Brozi, Lenhardt – D. Wiese, Duhnke. Eingew.: S. Wiese, Bösherz, Babenihr. Beste Spielerinnen: keine. Schiedsrichter: A. Nielsen (Oldenburger SV), gut. Tore: 0:1 (37./FE) Neuhäuser, 0:2 (53.) Ippig, 1:2 (55.) Carbuhn, 1:3 (59.) Ippig, 1:4 (69.) Ouamar.