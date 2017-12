Holstein Kiel stolz nach toller Hinrunde

KIEL/EUTIN -dpa/lb- Der sportliche Gabentisch bei Holstein Kiel ist so reich gedeckt wie seit Jahren nicht. Da spielt es für die Protagonisten keine Rolle, ob auch noch ein Titel hinzukommt. „Jetzt haben wir 33 Punkte auf dem Konto. Da ist es egal, ob wir Erster, Zweiter, Dritter oder Vierter in der Tabelle sind“, sagte Trainer Markus Anfang nach dem 0:0 im Nordderby bei Eintracht Braunschweig und konstatierte eine „tolle Hinrunde. Das war mehr als gut.“

Mit der vierten Punkteteilung in Serie vertagten die „Störche“ die Entscheidung über die Herbstmeisterschaft in der 2. Fußball-Bundesliga auf Montagabend. Gewinnt Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Nürnberg, ziehen die Rheinländern an den Kielern vorbei. Wenn nicht, dann eben nicht. Auf einem Aufstiegsplatz mit gehörigem Abstand zu den Verfolgern bleibt der deutsche Meister von 1912 auf jeden Fall.

Und das ist die wichtigste Momentaufnahme, auch wenn die Protagonisten die „Durststrecke“ der Sieglos-Partien an der Hamburger Straße in Braunschweig gern beendet hätten. „Wir waren die klar bessere Mannschaft. Man hat gesehen, wie die Braunschweiger gemauert haben. Man kann schon fast von Angst sprechen“, befand Flügelflitzer Steven Lewerenz treffend. „Wir hätten als Sieger vom Platz gehen müssen“, meinte Spielmacher Dominick Drexler völlig zurecht.



Dazu hätte die stärkste Abteilung Attacke der 2. Liga aber auch ins gegnerische Tor treffen müssen. Und das gelang vor 21075 Zuschauern, darunter 1500 Kieler Schlachtenbummler, trotz allen Bemühens nicht. Vor allem in der Schlussphase rollte Angriff auf Angriff auf das Eintracht-Tor. Und in der Nachspielzeit lag der Ball sogar im Netz. Aber Schiedsrichter Benedikt Kempkes erkannte Rafael Czichos‘ Tor wegen eines Fouls an Braunschweigs Keeper Jasmin Fejzic nicht an.



Holstein Kiels Kapitän hätte sich natürlich gar zu gern seinen zweiten Saisontreffer anschreiben lassen. Aber wirklich wichtig war ihm das nicht. „Wir kommen nach Braunschweig und treffen auf einen Gegner, der nur hinten drin steht. Da können wir mal sehen, was wir diese Saison geleistet haben. Respekt vor unserem Team“, sagte der Turm in der Schlacht einer Hinrunde, wie sie dem Aufsteiger nicht mal die kühnsten Optimisten zugetraut hätten. Das ist Fakt. Egal, ob am Montag auch noch der Herbstmeistertitel hinzukommt oder nicht.



In der Regionalliga Nord überwintert Aufsteiger Eutin 08 mit Rang 16 auf einem Abstiegsplatz. Das Auswärtsspiel bei der SpVgg Drochtersen/Assel musste gestern abgesagt werden, da der Rasenplatz im Kehdinger-Stadion nicht bespielbar war.



Eutin 08 II überwintert in der Verbandsliga Ost als Tabellenführer. Die Regionalliga-Reserve schlug gestern den Wiker SV mit 4:2 (2:0), der damit vier Punkte hinter dem TSV Malente und sieben Punkte hinter der SG Insel Fehmarn bleibt. Florian Schumacher traf dreimal für die Gastgeber. Dennis Sauer war ebenfalls erfolgreich