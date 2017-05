B I holt 1:1 im Gipfeltreffen

FEHMARN -lb- Die A-Junioren der SG JSG Fehmarn/SV Großenbrode traten beim Tabellendritten JFV Eutin/Malente II nicht an. Die SG war personell zu geschwächt, zum Teil gab es noch kurzfristige Absagen. Für den Nichtantritt zahlt die SG ein Ordnungsgeld in Höhe von 60 Euro.

B-Junioren – JSG Ostholstein/Kabelhorst 1:1 (0:0): Gegen den Spitzenreiter suchten die Hausherren ihr Heil in der Offensive. In der vierten Spielminute kam Stefan Montero-Wolpert nach einer Ecke zum Abschluss, Gästeverteidiger Jannes Wenig kratzte die Kugel im letzten Moment von der Torlinie. Gästetorwart Sverre Kripke vereitelte die Chancen von Tjelk Jacob (11.) und Tom Deiterding (34., 35.). Die Gäste, mit weniger Ballbesitz, blieben stets gefährlich. So fischte SG-Torwart Alexander Haucke einen Schuss von Torben Köhler sensationell aus dem Winkel (32.). Nach der Halbzeit schnappte die Abseitsfalle der Hausherren nicht zu und Johann Looft markierte das 0:1 (45.). Die Gastgeber antworten schnell: Ein weiter Einwurf von Deiterding auf Jacob, der flach zum 1:1 einschob (47.). Danach hatten beide Abwehrreihen die Stürmer im Griff. Das Remis verschafft der JSG/SVG eine gute Ausgangsposition im Titelkampf. Sollte die SG die zwei verbleibenden Spiele gegen Süsel und Eutin/Malente gewinnen, hat die SG einen Punkt Vorsprung auf die JSG Ostholstein.

C I – SG Wagrien 3:0 (1:0): Bei den Gastgebern verhinderte Torwart Fabian Wolfestieg zweimal glänzend die Gästeführung. Danach zeigte Torjäger Sedat Bakabala seine Klasse. Nach starkem Solo knallte er die Kugel zum 1:0 in die Maschen (27.). Im zweiten Abschnitt zeigten die Platzherren eine starke Partie. Nils Othengrafen und Michel Schwenn übernahmen das Kommando. Letzterer bereitete auch die Treffer von Finn-Jasper Kissler mustergültig vor (45., 68.).

D I – TSV Pansdorf II 6:1 (4:0):

Schnell war das Spiel gegen den Tabellenletzten für die SG entschieden. Schnell über die Außen herausgespielte Chancen nutzten bis zur zehnten Minute Jendrik Bettermann, Ole Hopp und Mathis Scheef zur frühen 3:0- Führung. Noch vor der Pause markierte Magnus Mackeprang den vierten Treffer. Nach dem Wechsel ging es gemächlicher zu. Mathis Scheef zum 5:0 und Noah Enseleit zum 6:1-Endstand gelangen weitere Treffer.

NTSV Strand 08 I - E I 6:5 (3:4): Die Gäste fanden wie im Hinspiel auf Fehmarn in den ersten zehn Minuten nicht statt. Ob es am Spielfeld lag, das laut JSG-Trainer Manfred „Manzi“ Meier einer Kuhwiese glich, oder dem fehlenden Einsatzwillen? 0:3 lag die JSG nach zehn Minuten hinten (5., 6., 10.). Nun schienen die Fehmaraner wachgerüttelt. Binnen fünf Minuten erzielte Joona Maxe einen lupenreinen Hattrick zum 3:3. Sverre Struck erwies sich hierbei als Balleroberer und Vorlagengeber (16., 17., 21.). Mit seinem vierten Treffer sorgte Joona Maxe für die erstmalige Führung der Gäste (25.).



In Hälfte zwei entwickelte sich nun eine ausgeglichene und spannende Partie. Eigentlich lief es jetzt für die JSG, doch im Abschluss haperte es wieder einmal. So konnten einige gute Einschussmöglichkeiten nicht genutzt werden oder der letzte Pass kam einfach nicht an. In dieser Phase glichen die Timmendorfer zum 4:4 aus. Die JSG ließ beim Ausgleich jegliche Abwehrarbeit außer Acht (33.). Postwendend schoss Joona Maxe mit seinem fünften Treffer an diesem Tag die erneute Führung heraus. Anton Majora hatte vorbereitet (34.). Danach probierten es die JSG-Spieler zu häufig allein, was zu unnötigen Ballverlusten führte. Die Gastgeber nutzten eine der zahlreichen Torchancen zum 5:5 (38.). Nach einem langen Ball, die JSG hatte die Ordnung und völlig den Faden verloren, schoss ein Angreifer völlig freistehend den umjubelten Siegtreffer (47.). Fehmarn warf noch einmal alles nach vorne, brachte jedoch keinen vernünftigen Abschluss mehr zustande. JSG-Coach Meier war nach der Partie mächtig bedient.