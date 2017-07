KFV informierte über Neuerungen

HEILIGENHAFEN -lb- Auf einer Arbeitstagung im Sportlerheim des TSV Heiligenhafen informierte der Spielausschuss des Kreisfußballverbandes (KFV) Ostholstein die Vereinsvertreter über die Neuerungen für die kommende Saison.

79 Mannschaften hatten in Ostholstein für den Spielbetrieb nach der Reform durch den Schleswig-Holsteinischen Fußballverband (SHFV) gemeldet. „Wir haben die Meldungen gesammelt und sie geschlossen an den SHFV nach Kiel geschickt. Dort wurden auch die Staffeleinteilungen vorgenommen“, erklärte Spielausschussvorsitzender Stefan Ramm den Tagungsteilnehmern. Nach den Kreisen Segeberg, Rendsburg-Eckernförde und Schleswig-Flensburg ist Ostholstein, gemessen an den Meldungen, der viertstärkste Kreis im Land.

Staffeleinteilungen sind vorläufig

Die Staffeleinteilungen seien vorläufig, da momentan von einigen Vereinen von der Westküste Beschwerden gegen die Einteilung laufen. Der SHFV-Ausschuss für Satzung und Recht verhandelt heute um 19 Uhr im „Haus des Sports“ in Kiel in einer mündlichen Verhandlung über die Beschwerden der Vereine VfR Horst und FC Reher/Puls.

Die Staffelführung der Kreisligen geht an die Nachbarkreise Lübeck und Plön. Diesbezüglich will sich der KFV-Vorstand bemühen, die Staffelleitung für eine Kreisliga bei den A-Junioren zu bekommen. Von der Staffelführung hängt das Kreisgericht und die Schiedsrichteransetzung ab.



Das Kreisgericht sprach in der abgelaufenen Saison 123 Urteile und fasste drei Beschlüsse im Herrenbereich. 34 Urteile und ein Beschluss kommen aus dem Jugendbereich dazu. „Die Beleidigungen von Trainern und Betreuern gegenüber dem Schiedsrichter haben deutlich zugenommen“, führte Olaf Erdmann aus. Künftig sei das Kreisgericht für Urteile zuständig, bei denen der KFV Ostholstein den Staffelleiter stellt. Stefan Ramm hat nach dem Wegfall der Staffelführung der Kreisliga eine B-Klasse übernommen. Ansonsten übernehmen die bisherigen Staffelleiter Bernd Dieter Giese, Philip Emmrich, Timo Schneider und Frank Reinholt jeweils eine Staffel.



„Sobald eine Mannschaft aus Ostholstein Heimrecht hat, sind wir für die Schiedsrichteransetzung zuständig“, merkte Schiedsrichterobmann Marc Quednau an. 141 Schiedsrichter gibt es derzeit in Ostholstein. Die C-Klasse soll nach Möglichkeit wieder mit Schiedsrichtern bestückt werden, jedoch könne es sein, dass ein Schiedsrichter kurzfristig abgezogen wird. Der KFV Plön habe arge Schiedsrichterprobleme. So konnte in der Kreisliga Plön nie ein Schiedsrichtergespann entsendet werden. Zum Schiedsrichterfehl bei den Vereinen in Ostholstein konnte Quednau am Mittwochabend noch keine Aussage treffen. Hier laufe zurzeit die Auswertung.



Ebenfalls ging Stefan Ramm auf das Verfahren bei gemeldeten 9er-Mannschaften ein. Diese müssen 72 Stunden vor Spielbeginn beim Staffelleiter über das elektronische Postfach melden, wenn die Spieleranzahl auf 10 oder 11 Spieler erhöht werden soll. Der jeweilige Gegner bestätigt dies und die getroffene Absprache ist dann verbindlich. Sollte die 9er-Mannschaft nach der Absprache wieder reduzieren, muss der Gegner seine Mannschaft nicht reduzieren.



Weiterhin ging Stefan Ramm auf das Freiholen von A-Junioren für Herrenmannschaften ein. Der Spieler muss 18 Jahre alt sein und mindestens ein einjähriges Spielrecht für den beantragenden Verein besitzen.



Abschließend informierte Ramm, dass die U23-Regelung sehr weit gelockert wurde. Die betreffenden Spieler müssen sich nicht mehr „runterspielen“. Erfolgte ein Einsatz in der ersten Mannschaft, kann der Spieler auch ein weiteres Spiel in der dritten oder vierten Mannschaft am Spieltag bestreiten.