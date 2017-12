Kreismeistertitel 2018 schon jetzt vergeben

HEILIGENHAFEN -mab- In der Turnhalle der Heiligenhafener Warderschule ermittelten 84 Bogensportler aus acht Vereinen des Kreisschützenverbandes Ostholstein bereits kurz vor Jahresschluss ihre Hallenkreismeister für das Jahr 2018. Das geschieht vor dem Hintergrund, dass die Landesmeisterschaften im Norddeutschen Schützenbund bereits am 20. und 21. Januar in Fockbek ausgetragen werden.

Viele der gezeigten Leistungen in den beiden Bogensportarten Recurve und Compound lassen Startplätze für Ostholsteiner erwarten.

Sicher wird aus der Klasse der Männer Recurve-Kreismeister Sebastian Strohof vom ATSV Stockelsdorf dabei sein. Mit 557 Ringen gewann er überlegen vor Patrick Gruhlke von der Bosauer SG (534) und Dennis Prüß vom TSV Dörfergemeinschaft Holsteinische Schweiz (496). Bei den Damen lagen Manuela Lesch und Tanja Friederichs vom ESV Insel Fehmarn sicher mit 467 und 461 Ringen vor DG-Starterin Nicole Bock (420).



Die neuen Klasseneinteilungen des Deutschen Schützenbundes nach Geburtsdaten bringen auch eine neue Bezeichnung. Statt der „Altersklasse“ von bisher 46 bis 56 Jahren heißt es jetzt „Master“ und reicht von 50 bis 65. Volker Sieber von der Bosauer SG mit seinen 67 Jahren reizt es sportlich nach wie vor, gegen die Jüngeren anzutreten, eigentlich wäre er schon Senior. „Das ist mir zu wenig, in der Masterklasse hatte ich immerhin zehn Konkurrenten. Ich schoss übrigens auf der Bahn neben dem Herren-Meister Sebastian Strohof, das gab ordentlich Anreize“, sagte er und freute sich über 551 Ringe, exakt sein Kreismeisterresultat aus dem Vorjahr. Silber ging an seinen Teamkameraden Dieter Naujoks (520). Mit Volker Leinweber im Team hoffen die Bosauer auf eine Fahrkarte zur Landesmeisterschaft. Bronze schnappte sich der Stockelsdorfer Martin Schrader (491). Die Klasse Master weiblich gewann Ute Dost vom SV Göhl mit 462 Ringen sicher vor Heike Gollmer von der DG (442), weit zurück Karin Tiebel vom ATSV (345). In der Seniorenklasse (ab 66 Jahren) hatten Wolf-Dieter Lück von der Ahrensböker Gill (406) und Karin Schröder vom SV Bosau (376) keine Konkurrenten.



Viele der acht Bogensportklubs setzen auf die Nachwuchsarbeit. Besonders erfolgreich ist dabei die relativ neue Sparte des Bosauer Sportvereins. Bei den Schülern (13 und 14 Jahre) verteidigte Tjalf Schröder seinen Titel mit 497 Zählern gegen seine Teamgefährten Mariella Dietrich (430) und Pia Reihs (421). Als Mannschaft kamen sie auf 1348, für die Landesebene sollte es reichen.



Bei den Schülern B (11 und 12) kletterte Marven Dietrich von Rang sieben auf eins bei guten 479 Ringen, auch Silber ging mit Bennet Meyer (448) an Bosau. Bronze gewann unter elf Startern Liam Bausch vom SV Göhl (421). Ein Team hatte wie bei den Schülern C (6 bis 10) nur der ESV Fehmarn am Start. Der Einzeltitel ging für 497 Ringe an David Romanko von der Ahrensböker Gill, gefolgt vom DG-Schützen Julius Lüth (486) und dem ESVer Luca Marc Dögow (478).



In der Jugendklasse (15 bis 17) gab es jedenfalls einen Teamwettstreit: Die Bosauer Rasmus Hielscher (Meister mit 488), Jan Ole Leithäuser (Silber mit 471) und Malte Krüger (4./404) überzeugten bei 1363 Ringen vor Göhl und dem ESV Fehmarn. Die Bronzemedaille nahm der Göhler Jannes Zdunneck für 469 in Empfang. Allein in der Juniorenklasse (18 bis 20) schoss Andre Dean Sokoll.