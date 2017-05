West entscheidet Meisterschaft

FEHMARN -lb- Beim Aufsteiger TSV Neustadt II kam der A-Klassentabellendritte SG Insel Fehmarn II nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

In einem typischen 0:0-Spiel rettete Michael Unger per Kopf nach einer Hereingabe von Jannik Langhoff zumindest noch einen Zähler für die Gäste in der 90. Spielminute. Die SG II-Offensive konnte gegen die TSV II-Abwehr an diesem Nachmittag kaum etwas ausrichten. Nach einem Ballverlust, die Kugel wurde leichtfertig verdaddelt, schoss Yannik Dieckmann den Führungstreffer für die Gastgeber. SG II-Verteidiger Gunnar Hünicke kam einen Schritt zu spät, da sich alle Feldspieler der Gäste in der Vorwärtsbewegung befanden. Im ersten Durchgang vergab Raphael Ackermann die beste Einschussmöglichkeit für die SG II.

SG II: Steffen – K. Delfskamp, J. Langhoff, M. Unger, G. Hünicke – Markmann, Rauert, F. Navers, Ti. Möller, Gimmini – L. Delfskamp. Eingew: R. Ackermann, Jürgens. Beste Spieler: geschl. Mannschaftsleistung. Schiedsrichter: Fabian (Bosauer SV), unsicher. Tore: 1:0 (54.) Dieckmann, 1:1 (90.) M. Unger.



Der SV Großenbrode hat sich beim Tabellenletzten SG Insel Fehmarn III bis auf die Knochen blamiert. Die Gastgeber siegten am Ende mit 1:0 (0:0). Somit holte die SG III von seinen 15 Punkten vier Zähler alleine gegen den SVG.



Das goldene Tor für die Hausherren erzielte Sebastian Zemski auf Vorlage von Matthias Jährig in der 60. Spielminute. Zuvor hatte Zemski einen Foulelfmeter (Foul an Jährig) samt Nachschuss verschossen. SVG-Keeper Daniel Gillat parierte den platziert geschossenen Elfer rechts unten glänzend und war auch bei Zemskis Nachschuss zur Stelle (53.). Ab der 64. Spielminute begann ein Kartenfestival von Schiedsrichter Torben Hüttmann (BSG Eutin), der das ansonsten faire Spiel zu keiner Zeit im Griff hatte. Günter Schwarz hatte SG III-Spielertrainer Birger Scheef gefoult, worauf es anschließend zu einer Rudelbildung kam, bei der Schwarz kräftig mitmischte. Der SVG hatte sich mehr und mehr auf den Referee fokussiert, anstatt das Hauptaugenmerk dem Spiel zu widmen. Eric Reise und Jährig gerieten in der Schlussphase aneinander, sodass Schiri Hüttmann beide Spieler mit der Roten Karte bedachte (85.). Die Gastgeber setzten mit zwei Viererketten voll auf Defensive. Vorne beschäftigte Youngster Bjarne Struck nach langen Bällen die SVG-Abwehr.



„Es war ein gebrauchter Sonnabend. Ich bin völlig unzufrieden, dass wir beim Tabellenletzten verloren haben. Meine Mannschaft hat selber Schuld, da sie sich am Schiedsrichter hochgezogen hat“, kommentierte SVG-Coach Sören Müller-Gerken die Partie.



„Aufgrund unserer Defensivleistung haben wir verdient gewonnen“, bilanzierte SG III-Spielertrainer Birger Scheef. Der SVG empfängt morgen den TSV Neustadt II zum Nachholspiel (19.30 Uhr).



SG III: Utecht – Saal, Deffke, S. Meyer, A. Dose – Zemski, T. Dittrich, B. Scheef, T. Langhoff, Jährig – B. Struck. Eingew.: N. Hinz, T. Barkow, D. Ackermann. Beste Spieler: Deffke, ragte aus einer geschl. Mannschaftsleistung heraus.



SVG: Gillat – J. Brandt, Thomm, E. Jappe, Fiedler – Schwarz, C. Schmidt, E. Reise, E. Doyen – Fe. Severin, P. Schmidt. Bester Spieler: Gillat, ansonsten zehn Ausfälle laut SVG-Coach. Gelb-Rote Karte: (64.) Schwarz (SVG), wegen wiederholten Foulspiels. Rote Karten: (85.) Jährig (SG III), E. Reise (SVG), beide nach Tätlichkeit. Schiedsrichter: Hüttmann (BSG Eutin), hatte die Partie zu keiner Zeit im Griff. Tor: 1:0 (60.) Zemski.



In der B-Klasse holte die SG Insel Fehmarn IV zu Hause gegen den Meister TSV Pansdorf IV ein 1:1 (1:1). Mit einer Riesenchance scheiterte Dennis Barkow am TSV IV-Keeper Götz-Alexander Mentz. Dann spielte Philipp Mangliers den Ball in den Lauf von SG IV-Toptorjäger Yannic Slowy, der die Kugel aus spitzem Winkel zum 1:0 unter die Latte ballerte (20.). Die Freude bei den Hausherren hielt nicht lange. Jan-Malte Basse glich nach einem Eckball aus (28.). Das Spiel wurde nun zerfahren auf beiden Seiten, die Sonne belastete beide Teams. In Durchgang zwei passierte nicht mehr viel, sodass beide mit einem gerechten Unentschieden auseinandergingen.



SG IV: M. Brandt – Bluhm, M. Vetter, Worm, de Vegt – Mangliers, Taraske, Prüß, D. Barkow – Fischer, Slowy. Eingew.: R. Bausch, Zühlke. Beste Spieler: Zühlke, Prüß. Schiedsrichter: D. Engstfeld (SV Neukirchen), gut. Tore: 1:0 (20.) Slowy, 1:1 (28.) Basse.



Schützenhilfe leistete der TSV Westfehmarn mit einem 4:3 (1:2)-Sieg beim C-Klassenzweiten TSV Gremersdorf II. Der TSV Heiligenhafen II sicherte sich somit am Sonntag nach einem 6:1-Erfolg gegen die SG Göhl/Heringsdorf III endgültig die Meisterschaft. In Gremersdorf begegneten sich zwei offensivstarke Teams. Saleh Dahesh erzielte früh das 1:0 für West (2.). Damian Sawa egalisierte die Gästefühurn (20.), ehe Matas Cirba die Gastgeber in Führung brachte (22.). West-Keeper Maximilian Merkle vereitelte kurz vor der Pause ein Cirba-Solo (41.). Auch im zweiten Abschnitt erwischte West einen Traumstart. Von der Grundlinie aus, wurde Andrasi Tumba bedient, der zum 2:2 einschoss (48.). Sawa traf bei einen Konter nur das Außennetz statt das leere West-Gehäuse (70.). Danach schoss Timo Schulz den West-Torwart aus vier Metern Entfernung an. Im direkten Gegenzug tanzte Dahesh die gesamte TSV II-Abwehr aus und netzte zum 3:2 ein (72.). Dann foulte Tim-Ole Uhtenwoldt einen West-Angriffer im TSV II-Strafraum. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Tumba zum 4:2 (75.). Cirba verkürzte nach einer Ecke von Timo Czagunn auf 4:3 (79.). Sawa schoss in der Schlussminute zu unplatziert (90.).



Derby zwischen SG V und dem SVG II abgebrochen

Das Derby zwischen der

SG Insel Fehmarn V

und dem

SV Großenbrode II

wurde beim Stand von 3:0 abgebrochen, da die SVG-Reserve durch Verletzungen und berufsbedingt nur noch sieben Spieler auf dem Feld hatte. Für die SG V trafen Jan Nissen (2) und Andreas Bruhn.