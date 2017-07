Wer wird der nächste Experte?

FT-Tippspiel geht in die 27. Auflage / Bewerben bis zum 1. August

+ © Fehmarn24/FT-Archiv Gemeinsam mit der VR Bank sucht die Heimatzeitung beim FT-Tippspiel wieder Fehmarns Fußballexperten. Insgesamt werden 750 Euro ausgeschüttet. © Fehmarn24/FT-Archiv

FEHMARN -lb- Wer wird der nächste Fußballexperte auf Fehmarn? Das beliebte FT-Tippspiel erlebt seine 27. Auflage und wird in Zusammenarbeit mit der VR Bank Ostholstein Nord-Plön eG ausgetragen. Das Tippspiel gehört einfach zur Fußballsaison dazu. Aktueller Titelverteidiger ist Peter Jäcker aus Großenbrode. 32 Startplätze sind zu vergeben. Wer mittippen möchte, kann sich ab sofort bei der FT-Redaktion unter 04371 867518 oder per E-Mail unter lokalsport@fehmarnsches-tageblatt.de bewerben. Oder einfach eine Postkarte mit Absender und Telefonnummer an die FT-Redaktion, Gertrudenthaler Straße 3, 23769 Fehmarn, abschicken. Einsendeschluss ist der 1. August (Dienstag).