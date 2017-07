Einstelliger Tabellenplatz ist Zielvorgabe

Auf die Dienste von Pascale Janner (am Ball) muss der SVN zukünftig verzichten.

NEUKIRCHEN -nn- Der SV Neukirchen wird sich in dieser Spielzeit neu finden müssen. Es wird ohnehin schwer, die Abgänge von Felix Prokoph und Pascale Janner, die es beide zum Oldenburger SV zog, und die beide den SVN zuletzt mitgeprägt haben, zu kompensieren. Prokoph überzeugte auf der Linie und brachte teilweise seine Gegner zur Verzweiflung, Janner wird den Neukirchenern als Spielgestalter und auch als Torschütze fehlen.

„Die „neue“ Kreisliga ist schwer einzuschätzen. Die Plöner Vereine gelten als schwächer, davon muss ich mich aber erst einmal überzeugen. Fakt ist, dass alle Vereine bei „Null“ starten und versuchen werden, ihre Chancen zu nutzen. Nach unserem ordentlichen Aderlass müssen wir uns neu finden“, sagte SVN-Coach Rainer Kofski der HP. Kofki rechnet auch mit einer baldigen Rückkehr der Rekonvaleszenten Philip Dietz, Björn Reis und Alexander Kortz.

Zudem bleibt zu hoffen, dass dem SV Neukirchen in dieser Saison eine längere Durststrecke erspart bleibt, wie er sie im letzten Jahr durchleben musste. Denn im letzten Jahr führte diese Durststrecke zum Rücktritt von Rainer Kofski, der sich daraufhin zunächst zurückzog, um seinen Akku wieder aufzuladen. In der Winterpause kehrte Kofski dann auf den Neukirchener Trainerstuhl zurück.

Zu einer richtigen Standortbestimmung kommt es für den SVN am kommenden Sonntag (30. Juli), die Kofski Elf erwartet Verbandsliga-Aufsteiger SG Insel Fehmarn zum Kreispokal-Duell. Kofski muss in dieser Partie auf den gesperrten Tim Höhn verzichten sowie auf den urlaubenden Jan Jensen. Dafür ist Simon Schmidt, den es in den Hamburger Raum gezogen hat, mit einem Zweitspielrecht für den SVN ausgestattet worden. Marcel Marschall, der zum TSV Heiligenhafen gewechselt ist, hat dort aber nicht lange ausgehalten und ist zum SVN zurückgekehrt.

Der Spielplan beschert dem SVN zum Auftakt ein Auswärtsspiel beim TSV Neustadt, anschließend kann sich die Kofski-Truppe zweimal mit Vertretern aus dem Plöner Raum (TSV Lütjenburg und FT Preetz) messen, dann steht das Derby gegen den Oldenburger SV II an. Danach geht es zum Ausfsteiger BSG Eutin, ehe das nächste Nachbarschaftsduell gegen den TSV Gremersdorf ansteht.

Man darf also gespannt sein, wie sich der SV Neukirchen in diesen ersten Begegnungen präsentieren wird – vielleicht ist nach den ersten sechs Partien eine Tendenz erkennbar, wohin die Reise für den SVN in der Spielzeit 17/18 gehen wird.

Das Team

Zugänge: Christopher Kordts, Jan-Niklas Bahr (beide TSV Schönwalde), Timo Lippmann (Oldenburger SV II), Martin Pöhner (SV Neuburg), Max Gnewuch (eigene A-Junioren).

Abgänge: Felix Prokoph, Pascale Janner, Marten Ruge (alle Oldenburger SV), Simon Schmidt (SC Eilbek), Kastriot Veselaj (SG Insel Fehmarn), Linus Sehne (TSV Heiligenhafen).

Tor: Christopher Kordts (29), Sascha Themer (30).

Abwehr: Christian Matzen (21), Tim Höhn (23), Jan Jensen (27), Martin Pöhner (34), Oliver Franzkowski (22), Patrick Nölting (22), Marcel Marschall (29).

Mittelfeld: Artjom Saizew (23), Mathias Ruske (32), André Nielsen (26), Philip Dietz (29), Timo Lippmann (20), Björn Reis (37), Athanasios Stefoudis (30), Moritz Matzen (19), Max Gnewuch (19).

Angriff: Jens Jensen (21), Alexander Kortz (31), Jan-Niklas Bahr (25), Mario Kardel (35). Durchschnittsalter: 27,3.

Trainer: Rainer Kofski, im vierten Jahr.

Co-Trainer: Alexander Kortz, im zweiten Jahr.

Torwarttrainer: Alexander Kortz.

Sportlicher Leiter: Angelo Sorge.

Favoriten: TSV Lensahn, TSV Gremersdorf.

Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz.

Vorjahresergebnis: 6. Platz.

Vorbereitung: SSV Güster 5:5, Olympia Bad Schwartau 3:3, SG Insel Fehmarn (Kreispokal, 30. Juli).

HP-Prognose: 7. Platz.

Das vorläufige Programm

05.08. TSV Neustadt (A)

09.08. TSV Lütjenburg (H)

11.08. FT Preetz (A)

20.08. Oldenburger SV II (H)

27.08. BSG Eutin (A)

03.09. TSV Gremersdorf (H)

09.09. SG Sarau/Bosau (A)

17.09. SC Kaköhl (H)

22.09. TSV Selent (A)

01.10. TSV Lensahn (H)

07.10. ASV Dersau (A)

15.10. Probsteier SG (H)

21.10. SG Kühren (A)

29.10. BCG Altenkrempe (H)

04.11. Fortuna Bösdorf (A)

12.11. TSV Neustadt (H)

19.11. FT Preetz (H)

25.11. Oldenburger SV II (A)