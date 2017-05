SVG II ohne Punkt in 2017

OSTHOLSTEIN -nn- Mit 4:5 (0:3) ging die Auswärtspartie der SG Göhl/Heringsdorf am letzten Spieltag der B-Klasse bei der SVg. Pönitz II verloren. Für das unterlegene Team waren Thorben Kröhl, Bennet Grage, Marc-Kevin Bänsch und Ahmad Shaaban erfolgreich.

Zwei Siege in den letzten bei- den Spielen nutzten dem SV Neukirchen II nicht mehr, um den Abstieg aus der B- Klasse zu verhindern. In der vergangenen Woche siegte der SVN II mit 5:1 (2:0) gegen die BSG Eutin II. Nils Engst- feld (2), Philipp Dietz, Marcel Marschall und Max Gnewuch erzielten die Tore für den Gastgeber. Am Sonnabend kam der SVN II zu einem 3:0 (1:0)-Erfolg beim BCG Alten- krempe II. Für den Sieger trafen Jürgen Busche und Pilipp Dietz ins Schwarze, zudem halfen die Gastgeber noch mit einem Eigentor weiter. Ohne Niederlage verabschiedet sich Meister TSV Heiligenhafen II aus der Kreisklasse C Nord. Auch das letzte Spiel des TSV Heiligenhafen II gewann dieser bei der SpVgg. Putlos II mit 3:2 (1:2), somit blieben die Wardersädter in 26 Saisonspielen ohne Niederlage. Marcus Femerling brachte die Gastgeber mit 1:0 in Front (19.), Sven Reiner glich zum 1:1 aus (34.). Oliver Liebe traf für die Platzherren unmittelbar vor dem Pausenpfiff zum 2:1 (44.). Auch im zweiten Durchgang war das Spiel weiterhin hart umkämpft. Chris Engstfeld traf zum 2:2-Zwischenstand (65.). Kevin Ertmer war es vorbehalten, den 3:2-Siegtreffer für die Elf aus der Warderstadt zu erzielen (80.). Einen zweistelligen Erfolg konnte der TSV Gremersdorf II in der Partie gegen den Oldenburger SV IV bejubeln, mit 14:0 (6:0) siegte die Truppe von Jörg Reese. Damian Sawa erzielte sechs Tore, die weiteren Treffer teilten sich Matas Cirba (3), Timo Schulz (2), Maurice Coenen, Mirko Sonnenkalb und Ole Fritzinger. Einen von Timo Schulz getretenen Strafstoß konnte OSV IV-Keeper Mirco Lens parieren (57.).

Einen 3:0-Heimsieg konnte die SG Göhl/Heringsdorf II gegen den FC Riepsdorf II bejubeln. Die Mannschaft von Coach Karsten Jark konnte durch Andy Röhrle eine 2:0-Führung (14./51.) herausschießen. Den dritten Treffer zum 3:0-Endstand steuerte Florian Verfürth (55.) bei. Nicht einen Zähler konnte der SV Großenbrode II im Jahr 2017 verbuchen. Der SVG II verlor das letzte Saisonspiel mit 1:3 (1:1) auf heimischem Geläuf gegen den SC Cismar II. Michael Press schoss das 1:0 für den SVG II (7.). Die Gäste drehten die Partie in der zweiten Halbzeit. Dennis Pries (38.), Nico Frewert (75.) und Hendrik Thies (89.) schossen die Tore für Cismar II.

Die SG Göhl/Heringsdorf III unterlag dem Grammdorfer SV mit 0:6. Bis zum Pausenpfiff lagen die Gäste nur mit 2:0 vorne, im zweiten Durchgang schenkte der GSV der SG III noch weitere vier Tore ein.