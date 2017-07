Abraham droht Karriereende: Klare Niederlage gegen Eubank

Arthur Abraham hat den WM-Kampf gegen Chris Eubank Jr. klar nach Punkten verloren. Der junge Brite ließ dem 37-Jährigen keine Chance und verteidigte seinen IBO-Titel souverän.

London - Schwerer Rückschlag für "King Arthur" Abraham. Der 37 Jahre alte Ex-Boxchamp verlor in London den WM-Kampf im Supermittelgewicht (76,20 kg) um den Titel des kleineren IBO-Boxverbandes gegen den Briten Chris Eubank Jr. einstimmig nach Punkten (110:118, 110:118, 108:120) und verpasste die Teilnahme am neuen Millionenturnier um die Muhammad-Ali-Trophy.

Eubank war zu schnell für Abraham und landete nahezu in jeder Runde deutlich mehr Treffer. Der Brite boxte variabel und brachte den strauchelnden Wahl-Berliner mit seinen wuchtigen Kombinationen in große Not. Abraham war mehrmals am Rande des Knockouts und rettete sich am Ende mit Glück über die Runden.



Abraham kassierte im 52. Profikampf seine sechste Niederlage und wird sich Gedanken über sein Karriereende machen müssen. Der 27 Jahre alte Eubank feierte im 26. Kampf seinen 25. Sieg und trifft in der ersten Runde der Ali-Trophy auf den Türken Avni Yildirim. In dem Turnier mit acht Weltklasse-Boxern kann der Sieger bis zu zehn Millionen Euro gewinnen.



Den gesamten Verlauf des Duells zwischen Arthur Abraham und Chris Eubank Jr. können Sie in unserem ausführlichen Live-Ticker nachlesen.

SID