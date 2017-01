Biathlon: Schempp im Massenstart von Antholz Siebter

Antholz - Biathlet Simon Schempp hat zum Abschluss des Weltcups im italienischen Antholz die Podestplätze verpasst. Den Sieg holte sich ein Norweger.

Der 28-jährige Schempp aus Uhingen belegte im Massenstart über 15 km mit einem Schießfehler den siebten Platz. Direkt dahinter landete Erik Lesser (Frankenhain/1) auf dem achten Rang.

Den Sieg im letzten Einzelrennen vor der WM in Hochfilzen/Österreich (9. bis 19. Februar) sicherte sich Johannes Thingnes Bö (Norwegen/0) vor Quentin Fillon Maillet (Frankreich/1). Dritter wurde Anton Schipulin (Russland/1).

Schempp hatte in diesem Winter den Massenstart in Oberhof gewonnen und in Nove Mesto den zweiten Rang belegt. Auf 1640 Metern Höhe in Antholz startete der Schwabe zunächst mit einem Schießfehler, traf anschließend jedoch alle Scheiben. Der ehemalige Staffel-Weltmeister ging als Vierter auf die Schlussrunde, am Ende schwanden jedoch die Kräfte.

Lesser ist „fix und fertig“

Benedikt Doll (Breitnau/4) musste sich mit dem 19. Platz begnügen, für Ex-Sprintweltmeister Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld/4) reichte es nur zu Rang 21. "Ich bin fix und fertig, ich freue mich jetzt auf die Pause zu Hause. Wir machen jetzt erstmals zwei Tage nichts und ich liege zu Hause auf der Couch", sagte Lesser im ZDF. Am Mittwoch beginnt dann im Training die finale WM-Vorbereitung.

"Die Jungs sind jetzt alle richtig kaputt", sagte Bundestrainer Mark Kirchner, der mit Blick auf die WM guter Dinge ist: "Wir können sehr optimistisch sein. Wir haben auch in dieser Woche gezeigt, dass wir das Niveau absolut mitbestimmen können. Wir haben viel mitgenommen und den Zuschauern auch viel zurückgegeben."

Am Samstag hatte die Männerstaffel um Schlussläufer Schempp noch ihren ersten Sieg seit knapp zwei Jahren gefeiert. Bei den Frauen siegte Nadine Horchler sensationell vor der Gesamtweltcup-Führenden Laura Dahlmeier. Im letzten Rennen vor der WM kämpft die Frauenstaffel am Nachmitttag (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport) um ihren dritten Triumph in Serie.

sid