Boxen im Live-Ticker: WM-Kampf zwischen Arthur Abraham und Chris Eubank jr.

Nutzt Arthur Abraham seine Chance und holt sich den IBO-Titel im Kampf gegen Chris Eubank jr.? Verfolgen Sie den WM-Fight hier in unserem Live-Ticker.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Boxkampf zwischen Arthur Abraham und Chris Eubank jr. Die beiden Supermittelgewichtler duellieren sich am Samstagabend im altehrwürdigen Wembley-Stadion vor rund 12.000 erwarteten Zuschauern in London. Los geht‘s um 19.30 Uhr deutscher Zeit.

Arthur Abraham vs. Chris Eubank jr. - Der Vorbericht

London - Arthur Abraham kann am Samstagabend im Wembley-Stadion einiges gerade rücken. Was eigentlich der krönende Höhepunkt einer schillernden Karriere hatte werden sollen, war im kollektiven Gedächtnis der Box-Fans als riesige Enttäuschung hängengeblieben: Gemeint ist Arthur Abrahams geplante Titelverteidigung gegen Gilberto Ramirez im April 2016 im legendären MGM Grand in Las Vegas - doch der gebürtige Armenier konnte keine einzige Runde gewinnen, der junge Mexikaner fügte ihm die wohl bitterste Niederlage seiner gesamten Karriere bei.

Es war eine Niederlage ohne Gegenwehr gewesen, Abraham verlor den öffentlichen Rückhalt und musste den Unmut seines Trainers Ulli Wegner hinnehmen. Der 37 Jahre alte Berliner bezwang dann zwar drei Monate nach seinem Titelverlust im Vorprogramm des WM-Duells zwischen Tyron Zeuge und Giovanni de Carolis den Norweger Tim Robin Lihaug durch technischen K.o. in der achten Runde. Dennoch reiste er zum Duell gegen den Wahl-Münchner Robin Krasniqi im April nicht mit dem gewohnt großen Tross, sondern nur noch mit einer kleinen und eingeschworenen Entourage. Eine Ohrfeige, die Abraham offensichtlich gut getan hatte. Denn gegen Krasniqi folgte eine Leistungsexplosion sondergleichen, der 37-Jährige siegte nach zwölf Runden einstimmig nach Punkten.

Und nun also der Kampf gegen Chris Eubank jr., bei dem es weniger um den eher unbedeutenden IBO-Titel geht, als vielmehr um die Teilnahme an der Muhammad Ali Trophy (eine Art Champions League der Boxer) - denn nur der Sieger des Duells wird daran teilnehmen dürfen. Für Abraham würde ein Sieg außerdem die Tür für einen Kampf um einen der WM-Titel der vier großen Verbände öffnen. Doch trotz des jüngsten Erfolgs Abrahams wird der Kampf gegen den Briten eine schwere Aufgabe. Der 27-Jährige gewannt 24 seiner 25 Profikämpfe, 19 davon sogar durch K.o. - und das kommt wohl nicht von ungefähr. Schon sein Vater Chris Eubank sen. war ein erfolgreicher Boxer gewesen, hatte in mehreren Gewichtsklassen WM-Titel gewinnen können und trainiert nun seinen Sohn.

Dass er vor einem harten Kampf steht, weiß Arthur Abraham allerdings auch selbst: „Ich bereite mich ganz intensiv auf Eubank jr. vor, denn der Junge ist gefährlich. Von 25 Kämpfen hat er 24 gewonnen und 19 davon durch K.o. Also Vorsicht. Aber ich bin mit 51 Kämpfen auch kein Anfänger. Ich werde schlau boxen und gewinnen, denn ich will den IBO-Gürtel, um dann noch einmal ganz groß angreifen zu können“, verrät der 37-Jährige in seiner Expertenkolumne bei tz.de*.

Arthur Abraham vs. Chris Eubank jr. - Die beiden Boxer im Vergleich

Arthur Abraham Chris Eubank jr. Alter 37 27 Geburtstag 20. Februar 1980 18. September 1989 Geburtsort Jerewan (Armenien) Hove (Großbritannien) Größe 1,78 m 1,80 m Gewicht 76 kg 75 kg Stil Linksauslage Normalauslage Kampfname King Arthur Next Gen Profikämpfe 51 25 Siege 46 24 durch K.o. 30 19 Niederlagen 5 1 Trainer Ulli Wegner Ronnie Davies Profi-Titel ehemals Weltmeister der IBF im Mittelgewicht, ehemals Weltmeister der WBO im Supermittelgewicht Weltmeister der IBO im Supermittelgewicht

