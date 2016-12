Darts-WM: Doppel-Weltmeister Anderson im Halbfinale

Gegen Wright

+ © dpa Gary Anderson. © dpa

London - Titelverteidiger Gary Anderson hat bei der Darts-WM in London ein hochklassiges Duell für sich entschieden und steht im Halbfinale.

Der 45 Jahre alte Schotte setzte sich am Freitag in der Runde der besten Acht knapp mit 5:3 gegen den Engländer Dave Chisnall durch. Die beiden Profis lieferten sich im Alexandra Palace ein spannendes Duell. Allein im ersten Satz gab es neunmal die höchste Punktzahl 180 mit drei Würfen, insgesamt nach Angaben des Veranstalters PDC sogar 33 Mal. Mit insgesamt 21 perfekten Aufnahmen von 180 Punkten stellte Chisnall den WM-Rekord des Niederländers Raymond van Barneveld ein.

Anderson trifft nun im Halbfinale am Neujahrstag auf seinen Landsmann Peter Wright. Der extravagante Schotte ist bei der WM an Position drei gesetzt, Anderson als Titelträger der beiden vergangenen Jahre an Position zwei.

In den beiden anderen Viertelfinals trafen am Abend Topfavorit Michael van Gerwen und Daryl Gurney sowie van Barneveld und Rekord-Weltmeister Phil Taylor aufeinander. Es ist bereits das 77. Duell der beiden Rivalen und die fünfte Begegnung bei einer Weltmeisterschaft. Der Gewinner spielt gegen den niederländischen Top-Favoriten Michael van Gerwen oder den Nordiren Daryl Gurney (20.15 Uhr/Sport1) um den Finaleinzug.

dpa/sid