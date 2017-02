Historischer Erfolg im Eisschnelllauf: Ihle sprintet zu WM-Silber

Gangneung - Eisschnelllauf-Sprinter Nico Ihle hat bei der Weltmeisterschaft in Südkorea für den ersten deutschen Erfolg gesorgt und sich die Silber-Medaille gesichert.

Sprinter Nico Ihle hat den deutschen Eisschnellläufern bei der Einzelstrecken-WM auf der Olympiabahn in Gangneung/Südkorea die erste Medaille beschert. Der 31-Jährige aus Chemnitz lief am Freitag über 500 m in 34,66 Sekunden zu Silber und musste sich nur dem Niederländer Jan Smeekens (34,58) geschlagen geben. Bronze ging an Ruslan Muraschow (Russland/34,76).

Ihle feierte damit seinen bislang größten Karriereerfolg und sorgte zugleich für die erste Medaille eines deutschen Sprinters bei den seit 1996 ausgetragenen Einzelstrecken-Weltmeisterschaften.

SID