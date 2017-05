French Open: Das sind die Gegner von Kerber, Zverev & Co.

Die topgesetzte Angelique Kerber hat für ihr Auftaktmatch bei den am Sonntag beginnenden French Open in Paris ein schweres Los erwischt.

Paris - Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin trifft in einem Linkshänderinnen-Duell auf die ehemalige Melbourne-Halbfinalistin Jekaterina Makarowa aus Russland (WTA-Nr. 40). Das ergab die von den beiden französischen Box-Olympiasiegern Estelle Mossely und Tony Yoka durchgeführte Auslosung am Freitag im Club des Loges von Roland Garros.

Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber, die in dieser Saison noch nach ihrer Galaform von 2016 sucht, war beim bedeutendsten Sandplatzturnier im vergangenen Jahr bereits in der ersten Runde gescheitert. Ihre beste Platzierung hatte die 29-Jährige in Paris 2012 mit dem Sprung ins Viertelfinale erreicht. Frühestens in der Vorschlussrunde könnte Kerber auf Titelverteidigerin Garbine Muguruza (Spanien/Nr. 4) treffen.

Zverev trifft auf einen Sandplatz-Spezialisten

Der formstarke Rom-Sieger Alexander Zverev, in Paris an Nummer neun gesetzt, bekommt es in der ersten Runde mit dem Spanier Fernando Verdasco (ATP-Nr. 37) zu tun. Der 20 Jahre alte Hamburger ist bei einem Major-Turnier bislang noch nicht über die dritte Runde hinausgekommen.

Überraschend feiert derweil die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova ein Comeback. Die Tschechin war im Dezember 2016 in ihrer Wohnung von einem Einbrecher niedergestochen worden. Dabei hatte sie schwere Verletzungen an ihrer linken Schlaghand erlitten und musste mehrere Stunden operiert werden.

Das Turnier im Arrondissement XVI ist in diesem Jahr mit insgesamt 35,98 Millionen Euro dotiert. Das bedeutet eine Steigerung von zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Sieger und die Siegerin des zweiten Grand-Slam-Turniers des Jahres kassieren ein Preisgeld von jeweils 2,1 Millionen Euro.

Frauen:

Angelique Kerber (Kiel/Nr. 1) - Jekaterina Makarowa (Russland), Julia Görges (Bad Oldesloe) - Madison Brengle (USA), Mona Barthel (Neumünster) - Zwetana Pironkowa (Bulgarien), Carina Witthöft (Hamburg) - Lauren Davis (USA/Nr. 25), Annika Beck (Bonn) - Anastasija Sewastowa (Lettland/Nr. 17), Andrea Petkovic (Darmstadt) - Varvara Lepchenko (USA), Tatjana Maria (Bad Saulgau) - Ying-Ying Duan (China)

Männer:

Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 9) - Fernando Verdasco (Spanien), Philipp Kohlschreiber (Augsburg) - Nick Kyrgios (Australien/Nr. 18), Jan-Lennard Struff (Warstein) - Tomas Berdych (Tschechien/Nr. 13), Dustin Brown (Winsen/Aller) - Gael Monfils (Frankreich/Nr. 15), Mischa Zverev (Hamburg) - Qualifikant, Florian Mayer (Bayreuth) - Pablo Carreno Busta (Spanien/Nr. 20)

SID