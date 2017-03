Dreispringerin Gierisch gewinnt historisches EM-Gold in der Halle

Der Sprung ihres Lebens: Kristin Gierisch gewinnt bei der Hallen-EM in Belgrad Gold im Dreisprung.

Belgrad - Was für ein Satz von Kristin Gierisch! Die Chemnitzerin springt bei der Hallen-EM der Leichtathleten in Belgrad zur Gold-Medaille.

Kristin Gierisch (Chemnitz) hat bei der Hallen-EM in Belgrad für ein historisches Dreisprung-Gold gesorgt und den zweiten Titel für die deutschen Leichtathleten gewonnen. Die Hallen-Vizeweltmeisterin siegte mit europäischer Jahresbestleistung von 14,37 m und holte damit den ersten EM-Titel einer deutschen Dreispringerin in der Halle überhaupt. Die Gold-Weite gelang der 26-Jährigen im zweiten Versuch.

Die deutsche Meisterin Jenny Elbe (Dresden) kam mit 14,12 auf Platz sechs. Silber ging in Belgrad an Freiluft-Europameisterin Patricia Mamona (Portugal/14,32), Bronze holte die Griechin Paraskevi Papahristou (14,24). Einzige deutsche Medaillengewinnerin in der Geschichte war bisher Helga Radtke, die 1990 Silber und zwei Jahre später Bronze gewann.

Bei den Männern ist Gierischs Trainingspartner und Freiluft-Europameister Max Heß (Chemnitz) am Sonntag Goldfavorit. Der 20-Jährige sprang in der Qualifikation mit 17,52 deutschen Rekord.

sid