Losglück bei Handball-WM: Deutschland geht Top-Gegnern aus dem Weg

Titelverteidiger Deutschland ist eine Hammergruppe bei der Handball-EM 2018 in Kroatien erspart geblieben. Hier erfahren Sie, auf welche Gegner die DHB-Auswahl trifft.

Zagreb - Die DHB-Auswahl trifft auf den WM-Dritten Slowenien, Mazedonien und Montenegro. Dies ergab die Auslosung am Freitag in Zagreb, wo die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop bei dem Turnier vom 12. bis 28. Januar auch ihre Vorrundenspiele in der Gruppe C bestreiten wird. Die besten drei Mannschaften der vier Vorrundengruppen qualifizieren sich für die Hauptrunde, die in zwei Gruppen mit jeweils sechs Teams ebenfalls in Zagreb und Varadzin ausgespielt wird.

Da das DHB-Team zu den vier topgesetzten Gruppenköpfen gehörte, blieb den Deutschen ein Vorrundenduell gegen Gastgeber Kroatien, Weltmeister Frankreich und Vize-Europameister Spanien ohnehin erspart. Es hätten allerdings auch Olympiasieger Dänemark und Vize-Weltmeister Norwegen in die deutsche Gruppe gelost werden können. In der Hauptrunde könnte es dann allerdings zu einer Neu-Auflage des EM-Finals von 2016 kommen. Damals hatte die DHB-Auswahl 24:17 gegen die Spanier gewonnen.

Jeweils die drei Erstplatzierten der vier Gruppen ziehen in die Hauptrunde ein. Die Deutschen würden dann auf die drei besten Teams der Gruppe D treffen. Dort spielen neben Spanien noch Dänemark, Tschechien und Ungarn.

Die Auslosung:

Gruppe A (Split): Kroatien, Schweden, Serbien, Island

Gruppe B (Porec): Frankreich, Weißrussland, Norwegen, Österreich

Gruppe C (Zagreb): Deutschland, Mazedonien, Montenegro, Slowenien

Gruppe D (Varazdin): Spanien, Dänemark, Tschechien, Ungarn

