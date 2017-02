Stuhec gewinnt Super-G - Rebensburg scheidet aus

Crans-Montana - Ilka Stuhec bleibt auch nach der Ski-WM auf Erfolgskurs. Sie siegt beim Super-G von Crans-Montana. Für Viktoria Rebensburg und Lindsey Vonn ist es ein gebrauchter Tag.

Ski-Rennläuferin Ilka Stuhec aus Slowenien bleibt die "Speed Queen" der laufenden Saison. Die Abfahrtsweltmeisterin feierte beim Super-G in Crans-Montana/Schweiz bereits ihren sechsten Sieg im Weltcup in dieser Saison. Stuhec gewann einen Tag nach dem zweiten Rang bei der chaotischen Kombination an gleicher Stelle vor Elena Curtoni (Italien/+0,50 Sekunden) und Stephanie Venier (Österreich/+1,09), der WM-Zweiten in der Abfahrt. Beste Deutsche beim Weltcup in der Schweiz war Lena Dürr auf Rang 23. Besser war sie in dieser Disziplin erst einmal in ihrer Karriere.

Viktoria Rebensburg (Kreuth) setzte die Reihe ihrer unglücklichen Fahrten dagegen fort. Wie zuletzt im Riesenslalom bei der WM in St. Moritz/Schweiz kam sie nicht ins Ziel, nach einer Fahrzeit von einer Minute verfehlte sie ein Richtungstor. Für Rebensburg war es schon der dritte Ausfall in dieser Saison in einem Super-G.

"Ich habe ein paar Schläge abbekommen, dann hat's mich versetzt, und dann bin ich am Tor vorbei - schade", sagte Rebensburg. Die Kombination am Sonntag wird die 27-Jährige auslassen. Sie trat am Samstag die Heimreise an, am Montag geht es nach Südkorea, wo auf den Pisten von Jongseon die Generalprobe für die Olympischen Spiele 2018 von Pyeongchang stattfindet.

Vonn stürzt und rutscht in Fangzäune

Erneut nicht ins Ziel kam auch Lindsey Vonn. Die Amerikanerin, WM-Dritte in der Abfahrt, stürzte in einer Rechtskurve und rutschte in die Fangzäune. Dabei blieb sie allem Anschein nach unverletzt. Im zehnten Weltcup-Rennen seit ihrem Comeback war es bereits Vonns dritter Ausfall.

In der Gesamtwertung verkürzte Stuhec den Rückstand auf Mikaela Shiffrin um 80 Punkte. Die Amerikanerin belegte Rang 13 und hat bei noch neun ausstehenden noch 258 Zähler Vorsprung auf Stuhec. In der Super-G-Disziplinwertung übernahm Tina Weirather aus Liechtenstein die Führung von der verletzten Schweizerin Lara Gut. Eine Kombination (Sonntag) sowie vier Rennen in den schnellen Disziplinen stehen bis zum Saisonende noch aus. Allerdings werden auch noch jeweils zwei Slaloms und Riesenslaloms gefahren, in denen Shiffrin klar im Vorteil ist.

sid, dpa