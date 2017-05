Live-Ticker: Deutschland hält mit Kanada mit

Das Ziel Viertelfinale ist erreicht, und jetzt wartet der Titelverteidiger bei der Eishockey-WM auf das DEB-Team. Deutschland trifft auf Kanada - wir drücken im Live-Ticker die Daumen.

Kanada - Deutschland 0:0 (-:-,-:-,-:-), in Köln

Kanada: Pickard - Parayko, Vlasic; Demers, de Haan; Morrissey, Matheson; Lee - MacKinnon, Skinner, Scheifele; Simmonds, Giroud, O'Reilly; Duchesne, Couturier, Killorn; Konecny, Marner, Point; Schenn. - Trainer: Cooper Deutschland: Grubauer - Reul, Ehrhoff; Dennis Seidenberg, Müller; Abeltshauser, Hördler; Krueger - Yannic Seidenberg, Kahun, Kink; Ehliz, Draisaitl, Reimer; Plachta, Hager, Macek; Wolf, Tiffels, Schütz; Fauser. - Trainer: Sturm. Tore:

>>> Ticker aktualisieren <<<

12. Minute: Und wieder die Deutschen! Yasin Ehliz spielt sich um den linken Bully, passt zu Draisaitl, der an der linken Bande steht und das Auge für Patrick Reimer hat, der im Slot wartet. Doch dessen Schuss ist zu ungenau und flattert über den kanadischen Kasten.

6. Minute: Die Deutsche Mannschaft hält wacker mit. Leon Draisaitl schnappt sich das Hartgummi, rast durch die Mitte und sieht links vor sich Moritz Müller. Dessen Schuss landet aber im Handschuh von Pickard.

4. Minute: Was für ein Save! Wayne Simmonds passt vor dem Slot auf Ryan O‘Reilly, der beim rechten Bully wartet, abzieht und den Pfosten trifft. Philipp Grubauer schnappt sich den Abpraller mit dem linken Handschuh aus der Luft. Ganz, ganz stark!

3. Minute:Matthias Plachta erkämpft sich den Puck hinter dem Tor und schießt von der Torlinie der rechten Seite den Puck Richtung Tor - doch er scheitert an Calvin Pickard.

1. Minute: Face off! Das Viertelfinale läuft!

+++ Was sagt Marco Sturm vor dem Viertelfinale? „Man darf sich nicht verstecken, auch gegen eine gute Nation.“

+++ Rekordweltmeister Russland und Vizechampion Finnland haben heute Nachmittag schon den Sprung ins Halbfinale geschafft.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Viertelfinale der Eishockey-WM zwischen Titelverteidiger Kanada und Gastgeber Deutschland! Die Favoritenrollen könnten bei diesem Duell nicht klarer verteilt sein: Der Gastgeber, der sich gerade noch so durch das sensationelle 4:3 n.P. gegen Lettland im Gruppenfinale in die K.o.-Runde kämpfte, trifft auf den 26-fachen Weltmeister - noch Fragen? Kanada will 2017 den Titel-Hattrick klar machen und auf diesem Wege soll das Viertelfinale gegen Deutschland (Spielbeginn um 20:15 Uhr, so sehen Sie das Spiel live ein TV und Live-Stream) nur eine Durchgangsstation sein.

Kanada wartet wie üblich mit internationaler Spitzenklasse auf, obwohl die absoluten Superstars vor der WM abgesagt hatten. Eishockey-Messi Sidney Crosby? Draisaitls kongenialer Sturmpartner Connor McDavid? Ryan Getzlaf? Cam Talbot? Sie alle fehlen im kanadischen Aufgebot, und doch ist der dritte Weltmeistertitel in Folge bei Weitem wahrscheinlicher als eine deutsche Überraschung im Viertelfinale. Philipp Grubauer: „Wir müssen ruhig bleiben, wir können auch Eishockey spielen. Wenn wir unser Spiel spielen, dann können wir auch mithalten.“

Letzter deutscher WM-Sieg über Kanada anno 1996

Den letzten deutschen WM-Erfolg über die Nordamerikaner gab es vor rund 21 Jahren, beim 5:1 der DEB-Auswahl am 24. April 1996 in Wien hatte noch ein gewisser Peter Draisaitl im Kader gestanden. Sein Sohn Leon, damals noch nicht einmal ein Jahr alt und heute aufstrebender NHL-Jungstar der Edmonton Oilers, ist jetzt die große Hoffnung der Deutschen im Duell mit dem übermächtigen Gegner. Die WM-Gesamtbilanz aus deutscher Sicht: 2 Siege, 1 Unentschieden, 32 Niederlagen (alle Informationen rund um die Eishockey-WM 2017 finden Sie auf merkur.de).

Das bisherige Turnier hat der Top-Favorit routiniert abgespult. Mit einer Ausnahme: Gegen die Schweiz setzte es nach 2:0-Führung eine ärgerliche 3:2-Niederlage nach Verlängerung. Danach sicherte sich die Mannschaft von Trainer Jon Cooper mit zwei klaren Erfolgen gegen Norwegen (5:0) und Vizeweltmeister Finnland (5:2) den Sieg in der Pariser Gruppe B. "Die letzten beiden Spiele waren gut", sagte Verteidiger Colton Parayko von den St. Louis Blues.

Tiffels schießt Deutschland ins Viertelfinale: Bilder vom Thriller Zur Fotostrecke

Kanadier mit Respekt vor der Kulisse in der Lanxess-Arena

In Köln wartet abder größte Gegner der Kanadier wohl auf den Rängen der Lanxess Arena. Die rund 18.500 Fans gegen sich zu haben, sehen sogar die NHL-Stars als Herausforderung. "Es wird ein schwieriges Spiel in ihrer Halle, mit den Heimfans und allem", sagte Stürmer Sean Couturier von den Philadelphia Flyers: "Die Atmosphäre soll ziemlich elektrisierend sein", fügte sein Coach Cooper hinzu.

Wie Sie die Spiele der Eishockey-WM live im TV und im Live-Stream sehen können, verrät Ihnen der TV-Guide von Merkur.de.

mes/fw mit SID